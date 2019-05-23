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В Сморгони прошла акция «Скажи нет зарплате «в конвертах»!»

24.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

«Скажи нет зарплате «в конвертах»!» - с таким обращением на улицах города подходили к прохожим члены ОО «БРСМ» ИМНС по Сморгонскому району и вручали листовки.
В Сморгони прошла акция «Скажи нет зарплате «в конвертах»!»

Так проходила акция, направленная на предупреждение выплат зарплаты «в конвертах». На листовках была размещена информация, мотивирующая к получению официального дохода. «Белая зарплата сегодня – достойная пенсия завтра» - один из лозунгов акции.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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«Скажи нет зарплате «в конвертах»!» - с таким обращением на улицах города подходили к прохожим члены ОО «БРСМ» ИМНС по Сморгонскому району и вручали листовки.
 
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