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Могилевчанам запретили даже приближаться к пруду в микрорайоне Казимировка - он опасен

24.05.2019 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пруду-накопителе в могилевском микрорайоне Казимировка заметили купающихся. При этом в нем запрещено не только купаться, но даже находиться рядом. Специалисты предупреждают о чрезвычайной опасности, сообщает ТРК «Могилев».

Пруд-накопитель построили для защиты микрорайона Казимировка от подтопления талыми водами и осадками, особенно частного сектора. Излишки воды с поля стекают сюда, а если ее уровень поднимается до критической отметки, по специальным трубам вода стекает в коллектор.

Глубина водоема — 3 метра. Его огородили, установили запрещающие таблички. Но возле пруда-накопителя, по словам местных, все равно гуляют дети и взрослые.

 
Теги: Могилев
 
 
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В пруду-накопителе запрещено не только купаться, но даже находиться рядом. Но на его берегах гуляют дети и взрослые.
 
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