ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Алеся» начала рыть четвертый тоннель с новыми режущими элементами за 150 тысяч евро

24.05.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал рыть четвертый тоннель — с «Вокзальной» до «Ковальской слободы», параллельный уже построенному. Как выглядит старт «Алеси», как машина пройдет сложные породы и какие есть проблемы у строителей, узнал TUT.BY.


На «Алесе» стоят три звездочки, они означают, что комплекс прошел три тоннеля — два в сторону «Юбилейной» и один левоперегонный в сторону «Ковальской слободы».

В апреле метростроители закончили прокладывать левый тоннель от будущей станции метро «Вокзальная» до «Ковальской слободы». Эти работы длились почти год — с мая 2018 г. Так произошло из-за того, что на пути «Алеся» столкнулась со сложностями.

По словам директора тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александра Ободова, второй тоннель до «Ковальской слободы» планируют пройти к декабрю. Длина этого перегона — 1270 метров.


Александр Ободов

— В прошлый раз из-за особенных пород и сложных гидрогеологических условий «Алеся» не рыла тоннель несколько месяцев. Сейчас ей предстоит пройти примерно тот же путь. В качестве эксперимента мы устанавливаем новые образцы режущего инструмента, немного другой конструкции. Это позволит нам пройти участок в штатном режиме.

Новый режущий элемент стоит около 150 тысяч евро. На пути будут несколько раз останавливаться, чтобы режущий инструмент заменить.

— Ресурс этого инструмента — не 250 метров, как это было с предыдущими, а порядка 400−500 метров в худшем случае, а возможно — и более. Поэтому число остановок сократится в разы, а скорость проходки увеличится.


После того как щит пройдет этот тоннель, «Алесю» перевезут на следующую станцию. На демонтаж машины тратят полтора месяца.

— Планируется, что в октябре «Алесю» перевезут на станцию «Аэродромную». Сейчас там готовится котлован, основание под приемку тоннелепроходческого комплекса. Оттуда машина стартует в сторону Корженевского.

Движется со скоростью 30 миллиметров в минуту

На старте проходки четвертого тоннеля директор тоннельного отряда разбивает о машину бутылку шампанского.


При запуске «Алеся» начинает шипеть — это выходит кондиционер грунта. Его используют, чтобы грунт стал пластичным — так легче проходить. За первый день работы с «Алесей» метростроители смонтируют два временных кольца, на третьем ротор с лезвиями подойдет к стене грунта.

— Здесь скорость продвижения порядка 30 миллиметров в минуту.


«По дверям есть проблемы»

Гендиректор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский говорит, что метро строят по графику и в 2020 году четыре станции новой линии сдадут. Работу планируют завершить в первой половине года.


Леонид Стухальский

— Все зависит от того, как пойдут пусконаладочные работы. Мы не можем их спрогнозировать более четко из-за новых принципов в поведении поездов, внедрения беспилотного поезда и системы дверей с доступом к вагонам. На эти вопросы мы ответить не можем, потому что еще даже не видим этого оборудования.

Стухальский объясняет, что сейчас возникла проблема с автоматическими платформенными воротами. Они будут ограждать платформу и открываться, только когда поезд прибыл на станцию. Тендер на закупку дверей заказчик УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» даже не проводил. Метростроителям не сообщают конкретных сроков, когда эти двери закупят.


— Двери не закуплены, торги не проведены. Очень тяжелая позиция для нас как для строителей. Вопрос поставки оборудования очень актуален, его надо выполнять по графику, о котором мы просили дирекцию.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы посмотрели, как выглядит старт «Алеси» и узнали, что сделано для того, чтобы комплекс не остановился из-за сложных пород.
 
Новости дня
Новости общества
 
Штормовое предупреждение. В пятницу по большей части страны ожидают ливни с грозами и градом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика