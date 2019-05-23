«Алеся» начала рыть четвертый тоннель с новыми режущими элементами за 150 тысяч евро

Источник материала: Tut.by

Тоннелепроходческий щит «Алеся» начал рыть четвертый тоннель — с «Вокзальной» до «Ковальской слободы», параллельный уже построенному. Как выглядит старт «Алеси», как машина пройдет сложные породы и какие есть проблемы у строителей, узнал TUT.BY.



На «Алесе» стоят три звездочки, они означают, что комплекс прошел три тоннеля — два в сторону «Юбилейной» и один левоперегонный в сторону «Ковальской слободы».

В апреле метростроители закончили прокладывать левый тоннель от будущей станции метро «Вокзальная» до «Ковальской слободы». Эти работы длились почти год — с мая 2018 г. Так произошло из-за того, что на пути «Алеся» столкнулась со сложностями.

По словам директора тоннельного отряда № 1 УП «Минскметрострой» Александра Ободова, второй тоннель до «Ковальской слободы» планируют пройти к декабрю. Длина этого перегона — 1270 метров.



Александр Ободов

— В прошлый раз из-за особенных пород и сложных гидрогеологических условий «Алеся» не рыла тоннель несколько месяцев. Сейчас ей предстоит пройти примерно тот же путь. В качестве эксперимента мы устанавливаем новые образцы режущего инструмента, немного другой конструкции. Это позволит нам пройти участок в штатном режиме.

Новый режущий элемент стоит около 150 тысяч евро. На пути будут несколько раз останавливаться, чтобы режущий инструмент заменить.

— Ресурс этого инструмента — не 250 метров, как это было с предыдущими, а порядка 400−500 метров в худшем случае, а возможно — и более. Поэтому число остановок сократится в разы, а скорость проходки увеличится.





После того как щит пройдет этот тоннель, «Алесю» перевезут на следующую станцию. На демонтаж машины тратят полтора месяца.

— Планируется, что в октябре «Алесю» перевезут на станцию «Аэродромную». Сейчас там готовится котлован, основание под приемку тоннелепроходческого комплекса. Оттуда машина стартует в сторону Корженевского.

Движется со скоростью 30 миллиметров в минуту

На старте проходки четвертого тоннеля директор тоннельного отряда разбивает о машину бутылку шампанского.





При запуске «Алеся» начинает шипеть — это выходит кондиционер грунта. Его используют, чтобы грунт стал пластичным — так легче проходить. За первый день работы с «Алесей» метростроители смонтируют два временных кольца, на третьем ротор с лезвиями подойдет к стене грунта.

— Здесь скорость продвижения порядка 30 миллиметров в минуту.





«По дверям есть проблемы»

Гендиректор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский говорит, что метро строят по графику и в 2020 году четыре станции новой линии сдадут. Работу планируют завершить в первой половине года.



Леонид Стухальский

— Все зависит от того, как пойдут пусконаладочные работы. Мы не можем их спрогнозировать более четко из-за новых принципов в поведении поездов, внедрения беспилотного поезда и системы дверей с доступом к вагонам. На эти вопросы мы ответить не можем, потому что еще даже не видим этого оборудования.

Стухальский объясняет, что сейчас возникла проблема с автоматическими платформенными воротами. Они будут ограждать платформу и открываться, только когда поезд прибыл на станцию. Тендер на закупку дверей заказчик УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» даже не проводил. Метростроителям не сообщают конкретных сроков, когда эти двери закупят.





— Двери не закуплены, торги не проведены. Очень тяжелая позиция для нас как для строителей. Вопрос поставки оборудования очень актуален, его надо выполнять по графику, о котором мы просили дирекцию.