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Штормовое предупреждение. В пятницу по большей части страны ожидают ливни с грозами и градом

24.05.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во второй половине дня 24 мая по большей части Беларуси ожидается ухудшение погоды. Ожидаются ливни с грозами, возможен град. Об этом сообщает в Twitter Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На вторую половину дня объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в период с 13.00 до 19.00 на большей части страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с и град.

Грозовая обстановка, по прогнозам, сохранится до конца дня. В столице гроза, как ожидается, пройдет с 14.00 до 21.00.

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