Сезон отключения горячей воды с чайниками и кастрюлями: в Гомеле ожоги кипятком получили пять малышей

Источник материала: Tut.by

В прокуратуре Гомеля обеспокоены всплеском детского травматизма: за шесть дней ожоги получили пять детей. Самому старшему из пострадавших — чуть больше года.

19 мая малыш потянул за шнур электрический чайник — и опрокинул его на себя. Мальчик с ожогами девяти процентов лица I-II степени, правой руки и обеих стоп в реанимации.

Еще раньше в больницу попал годовалый малыш с ожогами лица, шеи и плеча II-III степени. Его мать пояснила, что в доме по графику отключили горячую воду. Чтобы помыть сына, она подогревала на плите воду. Отвернулась — и малыш опрокинул на себя емкость с кипятком.

По словам старшего помощника прокурора города Владимира Токаревского, зачастую именно в периоды подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону возрастает опасность получения ожогов от домашнего кипятка — и в это время родителям необходимо быть особо внимательными.

Еще два годовалых ребенка получили термические ожоги I-II степени в гостях у бабушек. Младенцы потянулись за горячим чаем. В больнице также оказалась девочка, которой чуть более года: малышка опрокинула на себя чашку с горячей водой.