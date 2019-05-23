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Сезон отключения горячей воды с чайниками и кастрюлями: в Гомеле ожоги кипятком получили пять малышей

24.05.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прокуратуре Гомеля обеспокоены всплеском детского травматизма: за шесть дней ожоги получили пять детей. Самому старшему из пострадавших — чуть больше года.

19 мая малыш потянул за шнур электрический чайник — и опрокинул его на себя. Мальчик с ожогами девяти процентов лица I-II степени, правой руки и обеих стоп в реанимации.

Еще раньше в больницу попал годовалый малыш с ожогами лица, шеи и плеча II-III степени. Его мать пояснила, что в доме по графику отключили горячую воду. Чтобы помыть сына, она подогревала на плите воду. Отвернулась — и малыш опрокинул на себя емкость с кипятком.

По словам старшего помощника прокурора города Владимира Токаревского, зачастую именно в периоды подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону возрастает опасность получения ожогов от домашнего кипятка — и в это время родителям необходимо быть особо внимательными.

Еще два годовалых ребенка получили термические ожоги I-II степени в гостях у бабушек. Младенцы потянулись за горячим чаем. В больнице также оказалась девочка, которой чуть более года: малышка опрокинула на себя чашку с горячей водой.

 
Теги: Гомель
 
 
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В прокуратуре Гомеля обеспокоены всплеском детского травматизма: за шесть дней ожоги получили пять детей. Самому старшему из пострадавших - чуть больше года.
 
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