Три года «химии» и 70 тысяч компенсации. Вынесен приговор по делу, за которым следил генпрокурор

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебска Ольга Витковская, потерявшая в 2016 году на предприятии «ДелиОст» кисть руки, получит 70 тысяч рублей компенсации, а директор фирмы Олег Радевич проведет 3 года на «химии». Таков приговор суда Октябрьского района Витебска по нашумевшему делу о травме на производстве , за которым следил и генпрокурор Беларуси Александр Конюк. Вердикт суд вынес 24 мая.



Фото: личный архив Ольги Витковской

— Государственный обвинитель просил для моего бывшего работодателя 2,5 года лишения свободы и удовлетворение моего иска полностью — в сумме 95 тысяч рублей. Суд назначил Олегу Радевичу 3 года «химии», запретил занимать руководящие должности в течение 5 лет и обязал выплатить мне компенсацию — 70 тысяч рублей, — сообщила TUT.BY Ольга Витковская.

Приговор в законную силу не вступил. Витеблянка говорит, что не будет его обжаловать.

— Я довольна таким решением. Суд признал Олега Радевича виновным в нарушении правил охраны труда. А 70 тысяч рублей — мне достаточно, чтобы поставить протез.

Напомним, в марте 2016 года 34-летняя сортировщица частной фирмы «ДелиОст» Ольга Витковская (в то время носила фамилию бывшего мужа — Товпенец) получила увечье : ей отрезало станком левую кисть.

В отношении директора предприятия Олега Радевича возбудили уголовное дело: помимо нарушения правил охраны труда, его обвинили еще и в служебном подлоге.

Как установило следствие, руководитель, чтобы избежать ответственности, «умышленно, посредством использования других неустановленных лиц» внес в документы заведомо ложные записи о том, что Товпенец (Витковская) прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Более того, учинил об этом подписи в документах — якобы расписалась в этом сама работница. Но почерковедческая экспертиза установила, что это не так.

Однако уголовное дело поступило в прокуратуру через три года после ЧП — 18 марта 2019 года. И обвинение в совершении служебного подлога с директора предприятия сняли — за истечением сроков давности. Это преступление относится «к категории не представляющих большой общественной опасности, за которое срок давности для привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года», отмечали в прокуратуре.

В итоге директора предприятия обвинили в том, что он не обеспечил безопасную работу за шипорезным станком, на котором получила травму Ольга, не организовал с ней инструктажа по технике безопасности, обучение и стажировку, при этом допустил ее к самостоятельной работе на деревообрабатывающем оборудовании без соответствующей квалификации и разряда.

Судебные слушания по этому делу начались 22 апреля. У Ольги Витковской на суде не было защитника : женщина пока не работает и не может оплатить его услуги.

Проблемы, с которыми столкнулась молодая женщина, взял под личный контроль генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. 30 апреля он проводил на ОАО «Витебскмясомолпром» прием граждан, туда пригласили и Ольгу.

Конюк велел местным чиновникам найти женщине работу и адвоката. При этом распорядился, чтобы защитник был профессиональный. «Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги», — заявил генпрокурор.

По состоянию на 15 мая у Ольги Витковской еще не было адвоката — и она ходила в суд одна. В областной коллегии адвокатов женщине 30 апреля пообещали, что найдут защитника сразу после длинных майских праздников, но когда они закончились, дело с мертвой точки не сдвинулось. 13 мая Ольга написала заявление о предоставлении ей бесплатного защитника в областную коллегию адвокатов.

С 16 мая интересы Ольги Витковской в суде представляла адвокат юридической консультации № 2 Витебска Елена Юдина.