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Три года «химии» и 70 тысяч компенсации. Вынесен приговор по делу, за которым следил генпрокурор
25.05.2019 08:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Витебска Ольга Витковская, потерявшая в 2016 году на предприятии «ДелиОст» кисть руки, получит 70 тысяч рублей компенсации, а директор фирмы Олег Радевич проведет 3 года на «химии». Таков приговор суда Октябрьского района Витебска по нашумевшему
— Государственный обвинитель просил для моего бывшего работодателя 2,5 года лишения свободы и удовлетворение моего иска полностью — в сумме 95 тысяч рублей. Суд назначил Олегу Радевичу 3 года «химии», запретил занимать руководящие должности в течение 5 лет и обязал выплатить мне компенсацию — 70 тысяч рублей, — сообщила TUT.BY Ольга Витковская.
Приговор в законную силу не вступил. Витеблянка говорит, что не будет его обжаловать.
— Я довольна таким решением. Суд признал Олега Радевича виновным в нарушении правил охраны труда. А 70 тысяч рублей — мне достаточно, чтобы поставить протез.
Напомним, в марте 2016 года 34-летняя сортировщица частной фирмы «ДелиОст» Ольга Витковская (в то время носила фамилию бывшего мужа — Товпенец)
В отношении директора предприятия Олега Радевича возбудили уголовное дело: помимо нарушения правил охраны труда, его обвинили еще и в служебном подлоге.
Как установило следствие, руководитель, чтобы избежать ответственности, «умышленно, посредством использования других неустановленных лиц» внес в документы заведомо ложные записи о том, что Товпенец (Витковская) прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Более того, учинил об этом подписи в документах — якобы расписалась в этом сама работница. Но почерковедческая экспертиза установила, что это не так.
Однако уголовное дело поступило в прокуратуру через три года после ЧП — 18 марта 2019 года. И обвинение в совершении служебного подлога с директора предприятия
В итоге директора предприятия обвинили в том, что он не обеспечил безопасную работу за шипорезным станком, на котором получила травму Ольга, не организовал с ней инструктажа по технике безопасности, обучение и стажировку, при этом допустил ее к самостоятельной работе на деревообрабатывающем оборудовании без соответствующей квалификации и разряда.
Судебные слушания по этому делу начались 22 апреля. У Ольги Витковской на суде
Проблемы, с которыми столкнулась молодая женщина, взял под личный контроль генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. 30 апреля он проводил
Конюк велел местным чиновникам найти женщине работу и адвоката. При этом распорядился, чтобы защитник был профессиональный. «Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги», — заявил генпрокурор.
По состоянию на 15 мая у Ольги Витковской
С 16 мая интересы Ольги Витковской в суде
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Жительница Витебска Ольга Витковская, потерявшая в 2016 году на предприятии «ДелиОст» кисть руки, получит 70 тысяч рублей компенсации, а директор фирмы Олег Радевич...
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