ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

25 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы

25.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Имеет скромный объем (около 20 мл), но выполняет крайне важные функции в человеческом организме. «Щитовидка» вырабатывает тиреоидные гормоны, которые участвуют в регуляции обмена жиров, белков и углеводов, а также в сглаженном функционировании сердечно-сосудистой, пищеварительной, половой и психической систем.

Важную роль в возникновении заболеваний щитовидной железы играют генетические факторы, которые определяют предрасположенность человека к тому или иному заболеванию. Кроме того бесспорна роль различных внешних стрессовых факторов. В том числе: психоэмоциональные перегрузки, несбалансированное питание и как следствие — недостаток витаминов и/или микроэлементов (в т.ч. йододефицит), неблагоприятная экологическая и радиационная обстановка, инфекции, хронические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов и др.

Существует большое число различных заболеваний щитовидной железы. Почти все они, в зависимости от особенностей изменения функциональной активности щитовидной железы, могут быть разделены на три большие группы:

заболевания, сопровождающиеся повышенным синтезом и/или секрецией гормонов щитовидной железы. При данных патологиях речь идет о тиреотоксикозе.

Заболевания, сопровождающиеся уменьшением синтеза гормонов щитовидной железы (Т3, Т4) и/или понижением уровня их концентрации в крови. В таких случаях речь идет о гипотиреозе.

Заболевания щитовидной железы, протекающие без изменения функциональной активности, и для которых характерны только морфологические изменения структуры органа (образование зоба, образование узлов, гиперплазия и т.д.).

Симптомы гипотиреоза включают в себя:

общую слабость, сонливость, быструю утомляемость;

снижение памяти, забывчивость, отсутствие внимания, плаксивость, повышенную тревожность;

необъяснимую прибавку веса, даже на фоне сниженного аппетита;

появление отеков, особенно на лице;

сухость кожи, повышенную ломкость волос и ногтей;

мышечные судороги, боли в суставах;

замедление пульса, повышение диастолического («нижнего») артериального давления;

склонность к запорам или неустойчивый стул;

нарушения менструального цикла, снижение полового влечения;

нарушение эрекции, снижение полового влечения;

бесплодие или выкидыши.

При тиреотоксикозе наблюдается:

повышенная потливость, влажная кожа;

увеличение, выпячивание глаз, отечность и гиперпигментация век;

повышение артериального давления, частоты пульса, сердцебиения;

снижение массы тела, при повышенном аппетите;

быстрая утомляемость, слабость, дрожь в руках и теле;

нервозность, чувство тревоги, повышенная возбудимость, бессонница;

нарушение менструального цикла;

снижение потенции у мужчин.

Если какой-либо из вышеперечисленных симптомов или их сочетание беспокоят вас, немедленно обратитесь к эндокринологу.

Елена ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Имеет скромный объем (около 20 мл), но выполняет крайне важные функции в человеческом организме....
 
Новости дня
Новости общества
 
65-летнего главного врача 9-й больницы приговорили к 5 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика