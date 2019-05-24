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25 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы
25.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Имеет скромный объем (около 20 мл), но выполняет крайне важные функции в человеческом организме. «Щитовидка» вырабатывает тиреоидные гормоны, которые участвуют в регуляции обмена жиров, белков и углеводов, а также в сглаженном функционировании сердечно-сосудистой, пищеварительной, половой и психической систем.
Важную роль в возникновении заболеваний щитовидной железы играют генетические факторы, которые определяют предрасположенность человека к тому или иному заболеванию. Кроме того бесспорна роль различных внешних стрессовых факторов. В том числе: психоэмоциональные перегрузки, несбалансированное питание и как следствие — недостаток витаминов и/или микроэлементов (в т.ч. йододефицит), неблагоприятная экологическая и радиационная обстановка, инфекции, хронические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов и др.
Существует большое число различных заболеваний щитовидной железы. Почти все они, в зависимости от особенностей изменения функциональной активности щитовидной железы, могут быть разделены на три большие группы:
заболевания, сопровождающиеся повышенным синтезом и/или секрецией гормонов щитовидной железы. При данных патологиях речь идет о тиреотоксикозе.
Заболевания, сопровождающиеся уменьшением синтеза гормонов щитовидной железы (Т3, Т4) и/или понижением уровня их концентрации в крови. В таких случаях речь идет о гипотиреозе.
Заболевания щитовидной железы, протекающие без изменения функциональной активности, и для которых характерны только морфологические изменения структуры органа (образование зоба, образование узлов, гиперплазия и т.д.).
Симптомы гипотиреоза включают в себя:
общую слабость, сонливость, быструю утомляемость;
снижение памяти, забывчивость, отсутствие внимания, плаксивость, повышенную тревожность;
необъяснимую прибавку веса, даже на фоне сниженного аппетита;
появление отеков, особенно на лице;
сухость кожи, повышенную ломкость волос и ногтей;
мышечные судороги, боли в суставах;
замедление пульса, повышение диастолического («нижнего») артериального давления;
склонность к запорам или неустойчивый стул;
нарушения менструального цикла, снижение полового влечения;
нарушение эрекции, снижение полового влечения;
бесплодие или выкидыши.
При тиреотоксикозе наблюдается:
повышенная потливость, влажная кожа;
увеличение, выпячивание глаз, отечность и гиперпигментация век;
повышение артериального давления, частоты пульса, сердцебиения;
снижение массы тела, при повышенном аппетите;
быстрая утомляемость, слабость, дрожь в руках и теле;
нервозность, чувство тревоги, повышенная возбудимость, бессонница;
нарушение менструального цикла;
снижение потенции у мужчин.
Если какой-либо из вышеперечисленных симптомов или их сочетание беспокоят вас, немедленно обратитесь к эндокринологу.
Елена ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.
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Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Имеет скромный объем (около 20 мл), но выполняет крайне важные функции в человеческом организме....
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