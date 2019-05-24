25 мая – Всемирный день заболеваний щитовидной железы

Источник материала: Светлы шлях

Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи. Имеет скромный объем (около 20 мл), но выполняет крайне важные функции в человеческом организме. «Щитовидка» вырабатывает тиреоидные гормоны, которые участвуют в регуляции обмена жиров, белков и углеводов, а также в сглаженном функционировании сердечно-сосудистой, пищеварительной, половой и психической систем.

Важную роль в возникновении заболеваний щитовидной железы играют генетические факторы, которые определяют предрасположенность человека к тому или иному заболеванию. Кроме того бесспорна роль различных внешних стрессовых факторов. В том числе: психоэмоциональные перегрузки, несбалансированное питание и как следствие — недостаток витаминов и/или микроэлементов (в т.ч. йододефицит), неблагоприятная экологическая и радиационная обстановка, инфекции, хронические заболевания, прием некоторых лекарственных препаратов и др.

Существует большое число различных заболеваний щитовидной железы. Почти все они, в зависимости от особенностей изменения функциональной активности щитовидной железы, могут быть разделены на три большие группы:

заболевания, сопровождающиеся повышенным синтезом и/или секрецией гормонов щитовидной железы. При данных патологиях речь идет о тиреотоксикозе.

Заболевания, сопровождающиеся уменьшением синтеза гормонов щитовидной железы (Т3, Т4) и/или понижением уровня их концентрации в крови. В таких случаях речь идет о гипотиреозе.

Заболевания щитовидной железы, протекающие без изменения функциональной активности, и для которых характерны только морфологические изменения структуры органа (образование зоба, образование узлов, гиперплазия и т.д.).

Симптомы гипотиреоза включают в себя:

общую слабость, сонливость, быструю утомляемость;

снижение памяти, забывчивость, отсутствие внимания, плаксивость, повышенную тревожность;

необъяснимую прибавку веса, даже на фоне сниженного аппетита;

появление отеков, особенно на лице;

сухость кожи, повышенную ломкость волос и ногтей;

мышечные судороги, боли в суставах;

замедление пульса, повышение диастолического («нижнего») артериального давления;

склонность к запорам или неустойчивый стул;

нарушения менструального цикла, снижение полового влечения;

нарушение эрекции, снижение полового влечения;

бесплодие или выкидыши.

При тиреотоксикозе наблюдается:

повышенная потливость, влажная кожа;

увеличение, выпячивание глаз, отечность и гиперпигментация век;

повышение артериального давления, частоты пульса, сердцебиения;

снижение массы тела, при повышенном аппетите;

быстрая утомляемость, слабость, дрожь в руках и теле;

нервозность, чувство тревоги, повышенная возбудимость, бессонница;

нарушение менструального цикла;

снижение потенции у мужчин.

Если какой-либо из вышеперечисленных симптомов или их сочетание беспокоят вас, немедленно обратитесь к эндокринологу.

Елена ШИХАЛЁВА, врач-валеолог Сморгонской ЦРБ.