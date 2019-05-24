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Аграрии из СУП «Андреевка» заканчивают сев кукурузы

25.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В СУП «Андреевка» главной стратегической культурой на утро вчерашнего дня засеяно 2990 га, 80% от задания.

Аграрии из СУП «Андреевка» заканчивают сев кукурузы
Механизаторы СУП «Андреевка» Александр Исаченко и Сергей Дроздов на севе кукурузы

– Наше хозяйство располагает порядка 13500 га сельскохозяйственных угодий и является самым большим в районе. Большая часть продукции растениеводства используется для обеспечения кормами животноводческой отрасли. В этом году кукуруза займет 3720 га, а это на 720 га больше, чем в прошлом, – рассказал директор сельхозпредприятия Владимир Маслов. – Сами видите: климат с каждым годом становится все суше и жарче, реструктуризация посевных площадей в пользу расширения посевов засухоустойчивых культур, в первую очередь кукурузы – это необходимость. Со своей стороны мы сделали и продолжаем делать все, чтобы получить хороший урожай: внесли удобрения в почву, используем только качественные семена. Посевная проходит в заданные сроки, аграрии работают от зари до зари.
На севе кукурузы на полях вблизи п. Бурлак работают опытные механизаторы Александр Исаченко и Сергей Дроздов. На утро пятницы на счету Сергея Дроздова уже 975 га. У Александра Исаченко пока 660, но и приступил он к севу позже своего коллеги, поскольку был занят на химпрополке.
Александр Исаченко начинал трудовой путь в совхозе «Дубовицкий» 19 лет назад, сразу после окончания школы. Он родился и живет в Дуравичах, здесь же встретил жену, которая, кстати, тоже работает в хозяйстве: Елена Исаченко – бригадир МТФ «Мачулище». Супруги воспитывают детей-погодков: Ольге – 13, Кириллу – 12. «Дети у нас самостоятельные, – не без гордости рассказывает отец, – мы с женой с утра до ночи на работе, да еще и хозяйство держим. Они же и по дому помогут, и обед себе сварят, и нас еще накормят».
– Я на посевной с 17 апреля, –рассказывает его коллега Сергей Дроздов, – работаем весь световой день. Закончу с кукурузой – пересяду на кормоуборочную технику и примусь за зеленую косовицу. Сейчас не до отдыха, ведь от нашей работы зависит будущий урожай.
Общий стаж Сергея в сельском хозяйстве насчитывает 15 лет. Уроженец д. Березина, до армии он успел получить в Буда-Кошелевском УПК специальность механизатора и поработать в морозовичском хозяйстве. Трудился некоторое время на Гомсельмаше, в КСУП «Кривск». В городе встретил будущую жену, которая работала поваром в одном из ресторанов. После свадьбы молодожены поменяли городскую жизнь на сельскую: всему причиной жилищный вопрос. Сегодня они живут в Широком в ведомственном жилье, занимаются его приватизацией, поскольку никуда уезжать из ставшим родным агрогородка не собираются. Оба работают в хозяйстве: он – механизатор, она – животновод свинокомплекса, воспитывают дочь Кристину. Ей уже 13 лет.
Ирина ПАЛУБЕЦ

 
 
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В СУП «Андреевка» главной стратегической культурой на утро вчерашнего дня засеяно 2990 га, 80% от задания. – Наше хозяйство располагает порядка 13500 га...
 
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