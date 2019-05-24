Пойдемте в баню! Где помыться в Витебске, если дома нет горячей воды

Источник материала: Tut.by

В Витебске 13 мая начался сезон отключения горячей воды. Можно, конечно, перебиться чайниками и тазиками, а можно пойти в баню. TUT.BY посмотрел, какие есть варианты, если горячая вода дома появится только через две недели.



Фото: bistrade.ru

В Витебске работают 7 общественных бань. Помывка длится два часа, обойдется она в 8 рублей. Посещение душевой стоит 6 рублей. В некоторых банях действует так называемый социальный день — в понедельник помыться можно за 4 рубля.

График отключения горячей воды в Витебске Собираясь помыться, не забудьте: если в вашем районе нет горячей воды, то в бане поблизости ее тоже, скорее всего, не будет. Лучше позвоните и уточните.

Баня № 1

Одна из самых «народных» в Витебске . Здесь по старинке топят дровами. Поэтому любители пара едут сюда со всего города. Некоторые клиенты не изменяют любимой бане десятилетиями.

Здесь 48 мест — в мужском отделении, и 32 — в женском. В душ могут зайти одновременно 10 человек, в сауну — 5.

Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00. В понедельник баня открыта с 8.00 до 17.00. Но пара в этот день нет.

Цены: баня — 8 рублей (с паром), 4 рубля (без пара); душ — 6 рублей.

Адрес: ул. Зеньковой, 13/34. Телефон: 8 0212 66-05-67.

Спа-центр «Арго» (бывшая баня № 2)

В мужском и женском отделениях — по 20 мест. В обоих есть русская парная и финская сауна, бассейны с гидромассажной пушкой и подсветкой, душевые кабины.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 23.00.

Сеансы: по субботам, воскресеньям, понедельникам — в 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; четвергам, пятницам — в 17.30, 19.45.

Посещение бани (2 часа) — от 10,2 до 11 рублей, душа (45 минут) — от 6 до 8,5 рубля. Полный прейскурант — по ссылке .

Адрес: ул. Кутузова, 2а. Телефоны: 8 0212 48-54-94, +375 44 754−68−88, +375 33 689−78−46. Сайт .

Из-за отключения горячей воды спа-центр не будет работать с 15 по 31 августа.

Баня № 3

По 18 мест в мужском и женском отделениях. Парилка — электронагрев.

Парные дни: суббота и воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00. Пятница — с 12.00 до 21.00. Соцдень (баня без пара) — понедельник.

Цены: баня — 8 рублей (с паром), 4 рубля (без пара); душ — 6 рублей.

Адрес: ул. Гагарина, 99а. Телефон: 8 0212 23-22-36.





Баня № 4

Парные дни: пятница, суббота, воскресенье — с 8.00 до 21.15.

Цены: баня — 8 рублей, душ — 6 рублей.

Адрес: ул. 2-я Первомайская, 1 В. Телефон: 8 0212 53-48-62.

Баня не будет принимать клиентов с 24 июня по 14 июля.

Баня № 5

В мужском и женском отделениях — по 30 мест. Сауна вмещает 5 человек, душ — 12. Электронагрев в парилке.

Парные дни: суббота, воскресенье, понедельник — с 8.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.

Цены: баня — 8 рублей (с паром), 4 рубля (без пара); душ — 6 рублей.

Адрес: ул. Горького, 74а. Телефон: 8 0212 34-13-80.

Баня № 6

Работает в понедельник (социальный день, без пара), пятницу, субботу, воскресенье — с 8.00 до 21.15.

Цены: душ — 6 рублей, баня — 4 рубля (без пара) и 8 рублей (с паром).

Адрес: пр. Московский, 22. Телефон: 8 0212 36-72-69.

Баня не будет работать с 28 мая по 17 июня.

Баня № 7

Парилка дровяная. Каждое отделение рассчитано на 20 мест, душ — на 2.

Парные дни: четверг, суббота, воскресенье — с 7.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 21.00.

Цены: баня — 8 рублей (с паром), 4 рубля (без пара); душ — 6 рублей.

Адрес: ул. 3-я Народная, 22. Телефон: 8 0212 60-26-34.



Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

ФОК на Садовой

Здесь не только предоставляют фитнес-услуги — есть и русская баня (на дровах, с бассейном).

Цена: 28 рублей в час.

Время работы: в будни — с 8.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Желательно записываться предварительно, минимум за 2−3 часа.

Адрес: ул. 3-я Садовая, 26а. Телефоны: 8 0212−27−64−91, +375 29 515−55−08.

Банные услуги в Витебске предлагают и некоторые частные заведения.

Баня «Поляна»

Услуги: финско-русские парилки на дровах, два теплых бассейна (с подсветкой и двойной фильтрацией воды), комнаты отдыха, внутренний дворик с мангалами и навесом, парковка.

Стоимость: зал «Лазурь» (до 10 человек) — 33 рубля в час, зал «Гламур» (до 4 человек) — 38 рублей в час.

Время работы: с 8.00 до 0.00.

Адрес: ул. Глинки, 2. Телефон: +375 33 336−66−63. Сайт .

Баня «Емеля»

Услуги: две парилки на дровах, моечное отделение, бассейны, гостевые комнаты с местами для отдыха и телевизорами. На улице — беседки, столы, скамейки, мангалы.

Стоимость: от 35 до 40 рублей за 2-часовой сеанс на 10 человек. Подробнее — в группе .

Время работы: ежедневно с 8.00 до 0.00.

Адрес: ул. Титова, 121 В. Телефон: +375 33 304−38−81. Сайт.