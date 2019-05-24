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Район на район. Прогулка по улице Коммунистической: дом под шпилем, Свислочь и военный штаб

25.05.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тихий центр, рукой подать до Свислочи, метро и дома под шпилем — все это Коммунистическая. Минчанка Мария Сонгаль рассказывает, за что с детства любит эту улицу.


Здесь и далее фото: Мария Сонгаль, для конкурса «Район на район»

Чем Уручье лучше Юго-Запада, а Чижовка — лучше Малиновки? Или наоборот? Почему, если жить в Минске, то именно в Лошице? Минчане в конкурсе «Район на район» признаются в любви тому уголку столицы, в котором живут.

Мы принимали истории до 9 утра 22 апреля. Лучшие публикуем, победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике «Минск» — с 27 по 28 мая 2019 года. Подробно правила конкурса читайте тут.

Это улица Коммунистическая, на которой прошло мое счастливое детство — я по-прежнему не знаю места для жизни лучше, чем здесь.

Дома были построены после войны, так называемые сталинки до сих пор считаются очень хорошим и надежным жильем: кирпичные толстые теплые стены, очень высокие потолки, архитектурные решения для фасадов — пилястры, капители — очень украшают их.


Улицу и окрестности принято называть тихий центр — и это действительно так. От станций метро «Площадь Победы» и «Немига» — рукой подать, выбирай любую. При этом плотные транспортные потоки, которые бурлят возле метро, здесь умиротворяются и текут гораздо спокойнее.

Летом дворы и парки утопают в зелени, искрятся воды Свислочи — идеальное место для прогулок.


Количество достопримечательностей и знаковых для города мест предельно высокое: дом-музей первого съезда РСДРП, дом под шпилем, Оперный театр, студия телевидения и телебашня, квартал Осмоловка, Министерство обороны, Дворец бракосочетаний, выход к парку Горького.






Разве есть более живописные места в нашем прекрасном Минске? Нет. Так считают и киношники: набережную Свислочи по улице Коммунистической можно увидеть в белорусских и российских фильмах чаще любого другого места в нашем городе. И зачастую это фильмы исторические, где реконструируется советская эпоха.

Улица Коммунистическая (бывшая Михайловская, а затем МОПРа и Калинина) хранит немало историй. Многие знают, что именно там некоторое время жил предполагаемый убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд, а прекрасная башня со шпилем — один из символов Минска — не просто архитектурное украшение, а бывший наблюдательный пункт противовоздушной обороны.


Напротив дома под шпилем находится бетонная ротонда — мой любимый объект для фотографирования в разное время года. В детстве мы называли ее просто беседкой, рядом ступеньки, которые ведут прямо к реке.


Дворец бракосочетаний пусть и не самый заметный дом на этой улице, но точно место, где концентрируется положительная энергетика, ведь туда почти каждый день приходят счастливые люди. Счастливые и красивые, они забрасывают ступеньки лепестками цветов и идут гулять по набережной. Прекрасное воспоминание из детства: много воздушных шариков, которые нам дарили счастливые молодожены.


За Дворцом бракосочетаний спряталась легендарная 50-я школа (теперь гимназия) с очень высоким уровнем образования. Когда-то я проучилась там семь классов и всей душой полюбила физику. С другой стороны от дворца — на набережной — всегда была самая лучшая и крутая (в прямом смысле слова) зимняя горка. На санках, на лыжах катались всю зиму и лучшего склона представить не могли.


Из нашего окна я любила наблюдать за часовыми у штаба Белорусского военного округа (сейчас Министерства обороны). Всегда поражали их стойкость и терпение: стоять по струнке часами задача не из легких. Само здание было построено в 1947 году на месте бывшего женского духовного училища.

Что касается квартала Осмоловка, то такое его название я впервые услышала лишь несколько лет назад, до 2000-х годов его точно никто не называл так. Двухэтажные домики строились после войны для офицеров, которым хотелось загородного уюта и благ городской цивилизации одновременно. Сейчас население района, конечно, изменилось, но сам он остается уютным и самодостаточным. Так что Осмоловка это или нет, но квартал точно достоин стать историко-культурной ценностью, как и соседние дома. «Роза пахнет розой — хоть розой назови ее, хоть нет», — писал Шекспир.


Недавно, когда над кварталом вновь нависла угроза сноса, мы всей семьей приняли посильное участие в его защите: несли обращения в администрацию района во время общественного обсуждения проекта.

Я давно не живу на Коммунистической, но лучшее место прогулок для меня — здесь. Мы приезжаем сюда с маленькой дочкой и гуляем по набережной, забредаем в сквер Марата Казея, а оттуда — к Оперному театру. Здесь живет моя сестра и растут племянники. Мой ребенок тоже полюбит это место, не сомневаюсь.


Эта улица для меня — сердце Минска. Гармония, спокойствие, красота, птицы, воздух, свобода — здесь все лучшее города. Когда-то мне казалось, что только это и есть Минск. И это было счастье. Прошли годы, но ощущение не изменилось. Быть там — лучший отдых. Возможность вспомнить себя. Для меня эта улица — место силы.

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Теги: Минск
 
 
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Тихий центр, рукой подать до Свислочи, метро и дома под шпилем - все это Коммунистическая
 
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