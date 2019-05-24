ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большая кукла на въезде и обертках шоколада. Как в город вписалась символика Европейских игр

25.05.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До старта II Европейских игр в Минске осталось меньше месяца. Город уже украсила символика игр, а также лисенок Лесик. Посмотрели, где можно найти главный талисман игр.


Напомним, лисенка выбрали главным символом II Европейских игр еще в ноябре 2018 года. Его разработал белорусский дизайнер по заказу фонда «Дирекции II Европейских игр 2019 года».

У талисмана есть легенда, она связана с лисенком из сказки «Маленький принц». Есть и своя история: лисенок искал друзей и однажды узнал, что где-то в Беларуси растет цветок, который исполняет все желания — «папараць-кветка». Лесик отправился в нашу страну, чтобы найти его и исполнить свою мечту.

Сегодня символы — «папараць-кветка» и лисенок — можно увидеть на въезде в Минск, на вагонах метро, посуде, одежде и даже обертках конфет и шоколада. II Европейские игры пройдут в Минске, напомним, 21−30 июня.



















 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе появилось много мест, где установили символику игр, в том числе лисенка Лесика
 
Новости дня
Новости общества
 
Район на район. Прогулка по улице Коммунистической: дом под шпилем, Свислочь и военный штаб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика