Большая кукла на въезде и обертках шоколада. Как в город вписалась символика Европейских игр

Источник материала: Tut.by

До старта II Европейских игр в Минске осталось меньше месяца. Город уже украсила символика игр, а также лисенок Лесик. Посмотрели, где можно найти главный талисман игр.





Напомним, лисенка выбрали главным символом II Европейских игр еще в ноябре 2018 года. Его разработал белорусский дизайнер по заказу фонда «Дирекции II Европейских игр 2019 года».

У талисмана есть легенда, она связана с лисенком из сказки «Маленький принц». Есть и своя история: лисенок искал друзей и однажды узнал, что где-то в Беларуси растет цветок, который исполняет все желания — «папараць-кветка». Лесик отправился в нашу страну, чтобы найти его и исполнить свою мечту.

Сегодня символы — «папараць-кветка» и лисенок — можно увидеть на въезде в Минск, на вагонах метро, посуде, одежде и даже обертках конфет и шоколада. II Европейские игры пройдут в Минске, напомним, 21−30 июня.







































































