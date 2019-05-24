|
Большая кукла на въезде и обертках шоколада. Как в город вписалась символика Европейских игр
25.05.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До старта II Европейских игр в Минске осталось меньше месяца. Город уже украсила символика игр, а также лисенок Лесик. Посмотрели, где можно найти главный талисман игр.
Напомним, лисенка выбрали главным символом II Европейских игр еще в ноябре 2018 года. Его разработал белорусский дизайнер по заказу фонда «Дирекции II Европейских игр 2019 года».
У талисмана есть легенда, она связана с лисенком из сказки «Маленький принц». Есть и своя история: лисенок искал друзей и однажды узнал, что где-то в Беларуси растет цветок, который исполняет все желания — «папараць-кветка». Лесик отправился в нашу страну, чтобы найти его и исполнить свою мечту.
Сегодня символы — «папараць-кветка» и лисенок — можно увидеть на въезде в Минск, на вагонах метро, посуде, одежде и даже обертках конфет и шоколада. II Европейские игры пройдут в Минске, напомним, 21−30 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе появилось много мест, где установили символику игр, в том числе лисенка Лесика
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)