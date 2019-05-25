ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команды 18 школ Пинского района боролись за победу в военно-патриотической игре «Орлёнок»

26.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

На Пинщине, на базе Пинковичской средней школы имени Я. Коласа,  состоялся районный этап областной спортивной военно-патриотической игры «Орленок», посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это мероприятие традиционно собирает много участников и проходит в захватывающей атмосфере борьбы за победу.

Команды 18 школ Пинского района боролись за победу в военно-патриотической игре «Орлёнок»
Перед началом военно-патриотической игры к командам (а это были представители 18 школ) с напутственными словами обратились организаторы и почетные гости. Среди них – заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Сергей Подшивалов, ветеран Вооруженных Сил, подполковник в отставке Юрий Пичугин, заместитель начальника центра инженерного обеспечения Пинского пограничного отряда Артур Кулеш.

В этот раз свои коррективы в программу соревнований внесла дождливая погода. Этапы «Орленка» развернулись не на школьном стадионе, как это было в предыдущие годы, а в здании Пинковичской средней школы имени Я. Коласа и на площадке перед учебным заведением. Тем не менее, это нисколько не помешало командам.  Участникам было где проявить себя – ребят ждали конкурсы «Смотр строя и песни», «Снайпер», вопросы по медико-санитарной подготовке и творческое испытание, на котором команды представляли работы в разных техниках на тему освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В упорной борьбе третье место в соревнованиях заняла команда Высоковской средней школы имени Днепровской флотилии. Второе место завоевала команда Пинковичской средней школы имени Я. Коласа. Победу в военно-патриотической игре «Орленок» одержали представители Молотковичской средней школы. Призеры были награждены дипломами и кубками. Победителям предстоит защищать честь Пинского района на областных состязаниях.

Организаторами игры выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, районные организации ДОСААФ и ОО «БРСМ».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В ОАО «Лыще» строительной бригаде всегда хватает работы
Встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с жителями Логишина прошла режиме прямого общения »
Новости дня
Новости общества
 
В Орше прошла сухая гроза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мелисса обувь официальный сайт в россии в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика