Команды 18 школ Пинского района боролись за победу в военно-патриотической игре «Орлёнок»

Источник материала: Полесская правда

На Пинщине, на базе Пинковичской средней школы имени Я. Коласа, состоялся районный этап областной спортивной военно-патриотической игры «Орленок», посвященной 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это мероприятие традиционно собирает много участников и проходит в захватывающей атмосфере борьбы за победу.



Перед началом военно-патриотической игры к командам (а это были представители 18 школ) с напутственными словами обратились организаторы и почетные гости. Среди них – заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Сергей Подшивалов, ветеран Вооруженных Сил, подполковник в отставке Юрий Пичугин, заместитель начальника центра инженерного обеспечения Пинского пограничного отряда Артур Кулеш.

В этот раз свои коррективы в программу соревнований внесла дождливая погода. Этапы «Орленка» развернулись не на школьном стадионе, как это было в предыдущие годы, а в здании Пинковичской средней школы имени Я. Коласа и на площадке перед учебным заведением. Тем не менее, это нисколько не помешало командам. Участникам было где проявить себя – ребят ждали конкурсы «Смотр строя и песни», «Снайпер», вопросы по медико-санитарной подготовке и творческое испытание, на котором команды представляли работы в разных техниках на тему освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В упорной борьбе третье место в соревнованиях заняла команда Высоковской средней школы имени Днепровской флотилии. Второе место завоевала команда Пинковичской средней школы имени Я. Коласа. Победу в военно-патриотической игре «Орленок» одержали представители Молотковичской средней школы. Призеры были награждены дипломами и кубками. Победителям предстоит защищать честь Пинского района на областных состязаниях.

Организаторами игры выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, районные организации ДОСААФ и ОО «БРСМ».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.