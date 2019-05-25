В ОАО «Лыще» строительной бригаде всегда хватает работы

Источник материала: Полесская правда

В самом начале года в ОАО «Лыще» серьезным вопросительным знаком всплыла проблема там, где ее, в общем-то, не особо и ждали: ушли сразу шестеро механизаторов. Ушли по разным причинам: кто-то подался в фермеры, кому-то пришлось ухаживать за престарелыми родителями, кого-то достал возраст…





За дело – без лишних слов

Для хозяйства такого масштаба потеря более чем значительная. Причем среди ушедших оказались и такие по-настоящему ключевые специалисты, как Н.Г. Вильковский, один из лучших механизаторов района, человек, вокруг которого, без преувеличения, формировался костяк всего коллектива. Да и остальные пятеро были далеко не из худших.

Никто не берется предсказать, как бы оно получилось дальше, кабы руководил предприятием не многоопытный Казимир Викторович Линкевич, кому за годы его директорствования доводилось разгадывать такие шарады, над которыми иной голову себе сломал бы. Он без лишних слов принялся за дело: доверил технику вчерашним школьникам, пересадил в кабины тракторов шоферов…

А тут еще появился на мехдворе такой ас, как Александр Малаховский: родом он из соседнего района, но вот женился на местной девушке и обосновался в Пучинах. Человек работящий, ответственный, он оказался еще и классным специалистом, для которого не существует секретов в любой технике. Появился Александр не вчера и не позавчера, просто после ухода Николая Вильковского к нему сама собой перешла роль лидера, с которой он успешно справляется. Да и новички, что называется, не ударили в грязь лицом: старались, как могли, оправдывая оказанное им доверие. Как итог – успешное завершение ярового сева. С весенней посевной пошабашили на прошлой неделе, засеяв все запланированные 1 640 гектаров. Чуть подзадержались с кукурузой, но здесь у главного агронома Леонида Лодыги свой резон. Дело в том, «Лыще», что ни говори, – это едва ли не самый север района. Во всяком случае, летнее тепло сюда приходит в последнюю очередь. А нынешние холодные ночи вполне могут наделать столько шкоды на торфяных кукурузных полях, что лучше денек-другой с севом обождать. А подоспел срок, и отставание от рабочего графика было в считанные дни ликвидировано за счет эффективной работы четырех энергонасыщенных тракторов и МТЗ-1221 с сеялкой СПУ-6. И что характерно: работы в поле шли с семи утра до восьми вечера, но не было случая, чтобы где-то забарахлила техника. Это я к тому, что лыщенцы, несмотря на всякие экономические и технические сложности, дело свое знают, сохраняя давние традиции здешних земледельцев, слава о которых гремела на всю страну. Другое дело, что у славы этой оказалась оборотная сторона, о которой сегодня не особо вспоминают.

Ломать и строить заново

Если разобраться, то в здешнем хозяйстве коренным образом изменилась структура производства. Произошло вот что: местные испокон веку занимались растениеводством. Особенно перспективным оно выглядело после глобальной мелиорации Полесья, когда на месте вековых болот возникли поля с плодородными торфяниками.

Не стану сегодня полемизировать на заезженную тему правомерности посадки на торфяниках пропашных культур, скажу только, что запредельные урожаи картофеля и свеклы в 60-70-е годы прошлого столетия у кого хочешь могли вызвать эйфорию. И вызывали: никогда еще не вертелось столько дырок в пиджаках под государственные награды самого высокого ранга. Но прошло время, неумолимо расставив все по своим местам: торфяники оскудели, спрос на бульбу упал до нуля, сомнительной оказалась и рентабельность посевов свеклы.

И случилось то, что и должно было случиться: хозяйство перепрофилировали на животноводческое со всеми вытекающими из данного факта последствиями – с изменением карты севооборота, с приоритетом выращивания кормовых культур и так далее. Главное же, пришлось ломать психологию людей, до поры считавших своим главным делом высокие урожаи. Процесс этот оказался более долгим, чем могло показаться по первоначалу. Он, правда, в меньшей степени, напоминает о себе до сих пор.

Возьму на себя смелость высказать спорное предположение, что все это является одной из причин сегодняшнего положения дел: ОАО «Лыще» явно не входит в число лидеров района по производству, скажем, молока. Вот и в этом году в первом квартале здесь заминусовали практически по всем животноводческим показателям. Есть тому и объективные причины, но, в основном, речь идет о пресловутом «человеческом факторе», который и приводит к нарушению технологий производства молока. И руководитель хозяйства, и специалисты об этой своей беде знают и многое делают, чтобы от нее избавиться и на комплексе в Пучинах, и на ферме в Лыще. Можно не сомневаться, что работа эта, в конце концов, даст положительный результат. Не может не дать. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло побыстрее.





Особняк украсит улицу

Как видим, головной боли хватает. Но вот что характерно: при любых раскладах, при любых взлетах и падениях экономики вопросы социальной сферы в «Лыще» всегда находятся на первом плане. Об этом можно говорить достаточно долго, но приведу лишь несколько примеров: начиная с 2000 года на территории хозяйства построено 19 коттеджей. Хозяйство регулярно оказывает практическую помощь и ФАПу, и школе, и сельскому Дому культуры, и торговым предприятиям. И вот вам, пожалуйста, очередной пример: в Лыще на улице Кирова фактически готов к сдаче в эксплуатацию еще один особняк. Причем особняк, который во многом отличается от стандартных «президентских» домов. Об этом стоит рассказать подробнее.

…Если правда, что в каждом втором доме в Пучинах проживает механизатор, то в каждом первом непременно обретается строитель. Потому что местные умельцы объездили на шабашке вдоль и поперек всю Россию, побывав в Прибалтике и Польше. Говорят, на рынке труда пучинские строители были нарасхват, имея авторитет настоящих профессионалов, работающих споро и качественно. Вот из таких мужиков, умелых и работящих, Казимир Викторович Линкевич и создал строительную бригаду.

Вошли в нее те, кому надоело мотаться по заработкам на чужбине, у кого семейные обстоятельства не позволяли надолго отлучаться из дома, а кого и здоровье стало подводить. Расчет у директора был простой: нанимать строителей со стороны всегда влетало хозяйству в копеечку. Опять же, не станешь ведь звать на помощь из-за каждой мелочи, которых хватает в любом хозяйстве.

Так или иначе, время показало, что команда, во главе которой стоит авторитетный и исполнительный бригадир Анатолий Иванович Борисевич, пришлась как нельзя лучше ко двору. Чего-чего, а работы строителям хватает: вот заканчивают строительство силосной траншеи в Лыще, а на очереди траншея в Доброславке. В Заборовцах продолжается строительство зерносклада. А сколько ремонтных работ приходится проводить чуть ли не ежедневно: сельское хозяйство – дело такое, всегда требуется где-то что-то подкрасить, прибить, подштукатурить…

И вот теперь этот дом на одной из центральных улиц Лыще. Строится он в рамках Президентской программы возрождения села. Программа масштабная, если не сказать глобальная. Носит она характер постоянный, потому что в нашем социальноориентированном государстве все направлено на улучшение жизненного уровня человека труда. И уровень этот с каждым годом становится все выше. Новый дом, о котором идет речь, возводится с применением таких строительных технологий, о которых в начале реализации программы возрождения села не было и речи.

Дом в Лыще представляет собой трехкомнатный особняк с кухней, ванной и туалетом. В окнах – стеклопакеты, между кирпичом и блоками – утеплитель, на полах – ламинат, на крыше – металлочерепица. Да и сама коробка выглядит на загляденье: такую расшивку между кирпичами можно увидеть, в основном, на частных домах. Прибавьте к сказанному забор из металлопрофиля, 25 соток приусадебного участка и в перспективе сарай, несколько подсобных помещений – и вы получите хотя бы общее впечатление от дома, который, несомненно, украсит улицу Кирова.

Работать на совесть

Сначала на этом объекте работала вся бригада местных строителей. Но, как говорится, не домом единым ограничиваются хлопоты бригады Анатолия Борисевича. Так что сегодня часть строителей занята на сенажной траншее в Лыще, а трое доводят новостройку по улице Кирова до толку. Стоит ли говорить, что все трое – жители Пучин, все трое прошли огонь, воду и медные трубы на многочисленных стройках за пределами республики, все трое считаются профессионалами самого высокого класса. Вот братья Ковалевичи, Дима и Саша. Оба, что называется, мастера на все руки – могут и кирпич укладывать, и штукатурить, и красить, и сантехнику монтировать, и, если приходится, со сварочным аппаратом управляются. То же самое можно сказать и о Николае Ермоловиче, у которого за плечами немало строительных объектов. Эти трое работают на загляденье слаженно: каждый знает свой маневр, никому ничего не надо подсказывать и уж точно никого не нужно подгонять. Вот это и называется работать не за страх, а за совесть.

К слову сказать, проблема с жильем в Лыще не стоит. Но вот строят еще один жилой дом. Зачем? А это лишнее подтверждение тому, что программа возрождения села – живой организм, что рассчитана она не на год и не на два, а на столько, сколько понадобится.

– Мы рассчитываем на привлечение в хозяйство квалифицированных специалистов, – говорит директор ОАО «Лыще». – А новому человеку, само собой, потребуется жилье. Есть у нас конкретные планы на этот счет, но пока о них говорить рановато.

…И Казимир Викторович переводит разговор на другую, более важную тему – животноводство.

– Сейчас наша основная задача – увеличение надоев молока. Будет молоко – будут и деньги, будут деньги – будут и такие вот красавцы-коттеджи. Недавно мы перевели в летние лагеря 200 телок. Для нашего хозяйства, где внедрено круглосуточное содержание скота под крышей, это вынужденный шаг – на комплексе в Пучинах требуется небольшой ремонт помещений. Наведем порядок и тогда постараемся сделать все, чтобы завершить годовую программу продукции животноводства без потерь.

…Между прочим, особняк по улице Кирова – двадцатый, построенный по Государственной программе. А круглая цифра всегда считается счастливой.

Юрий СЕРГЕЕВ.

Фото автора.