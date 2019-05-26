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Жара, как летом. Погода в Гомеле на неделе
27.05.2019 06:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Май уходит на мажорной ноте — в последние дни этой весны гомельчан
Лето наступит уже в понедельник: будет ясно и +25ºС.
Во вторник и среду уже +27ºС, по-прежнему без осадков.
В четверг возможны дожди и грозы, но жара никуда не уйдет.
В пятницу без осадков — и уже до +28ºС.
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Май уходит на мажорной ноте.
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