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Проспект оживился. В Витебске серые «панельки» раскрашивают в яркие цвета
27.05.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скучные панельные многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске «переодеваются» в яркие цвета. Гамма на фасадах домов выбивается из общей канвы привычных глазу горожан красок. О том кто, зачем и как раскрасил «панельки» — в репортаже
Как раскрасить дома, думали специалисты сразу нескольких проектных организаций. Вариантов было много, но остановились именно на такой цветовой гамме: на сером фоне появляются оранжевые, бордовые, голубые, салатовые геометрические фигуры.
Дома на проспекте Строителей возвели в конце 1980-х — начале 1990-х. В этом году они попали в городскую программу по капремонту. Раскраска — последний штрих. До этого здесь отремонтировали лестничные площадки, крыши и т.д.
Подобные изменения ждут дома на улице Петруся Бровки и Московском проспекте.
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Скучные панельные многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске «переодеваются» в яркие цвета.
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