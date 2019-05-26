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Проспект оживился. В Витебске серые «панельки» раскрашивают в яркие цвета

27.05.2019 09:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скучные панельные многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске «переодеваются» в яркие цвета. Гамма на фасадах домов выбивается из общей канвы привычных глазу горожан красок. О том кто, зачем и как раскрасил «панельки» — в репортаже телеканала «Витебск».

Как раскрасить дома, думали специалисты сразу нескольких проектных организаций. Вариантов было много, но остановились именно на такой цветовой гамме: на сером фоне появляются оранжевые, бордовые, голубые, салатовые геометрические фигуры.

Дома на проспекте Строителей возвели в конце 1980-х — начале 1990-х. В этом году они попали в городскую программу по капремонту. Раскраска — последний штрих. До этого здесь отремонтировали лестничные площадки, крыши и т.д.

Подобные изменения ждут дома на улице Петруся Бровки и Московском проспекте.

 
Теги: Витебск
 
 
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Скучные панельные многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске «переодеваются» в яркие цвета.
 
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