Проспект оживился. В Витебске серые «панельки» раскрашивают в яркие цвета

Источник материала: Tut.by

Скучные панельные многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске «переодеваются» в яркие цвета. Гамма на фасадах домов выбивается из общей канвы привычных глазу горожан красок. О том кто, зачем и как раскрасил «панельки» — в репортаже телеканала «Витебск» .

Как раскрасить дома, думали специалисты сразу нескольких проектных организаций. Вариантов было много, но остановились именно на такой цветовой гамме: на сером фоне появляются оранжевые, бордовые, голубые, салатовые геометрические фигуры.

Дома на проспекте Строителей возвели в конце 1980-х — начале 1990-х. В этом году они попали в городскую программу по капремонту. Раскраска — последний штрих. До этого здесь отремонтировали лестничные площадки, крыши и т.д.

Подобные изменения ждут дома на улице Петруся Бровки и Московском проспекте.