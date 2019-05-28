Карпенко о ссузах: Идеологическая работа с БРСМ и сертификат достижений вместо характеристики

Источник материала: Tut.by

Особое внимание в учреждениях среднего специального образования (ссузы) должно уделяться идеологической работе. Об этом, по информации пресс-службы Министерства образования, заявил его глава Игорь Карпенко 28 мая в Минске на республиканском семинаре «Перспективные направления развития системы среднего специального образования».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы сетуем, что наши дети зависают в социальных сетях, вступают в сомнительные интерактивные сообщества, часто замыкаются в виртуальной среде, — сказал министр. — Так увлеките их иным — реальным, жизненным! Активизируйте работу первичных организаций БРСМ, вовлекайте туда учащихся, внедряйте новые формы взаимодействия БРСМ и учреждений образования. Они не должны отдельно существовать друг от друга. Это должен быть единый механизм».

По словам чиновника, ссузам необходимо проводить дни открытых дверей с привлечением Белорусского республиканского союза молодежи, готовить научные конференции, работать над экспериментальными проектами и увязывать это с задачами молодежной политики.

БРСМ тоже необходимо использовать гибкий подход в работе, подчеркнул Карпенко: «Не принуждать, а заинтересовывать, не замыкаться в структуре организации, а работать со всей молодежью, создавая условия для раскрытия личностного потенциала каждого молодого человека», — сказал он.

Карпенко поручил руководителям ссузов под персональную ответственность обеспечить строгий и постоянный контроль за организацией и проведением различных мероприятий, в том числе международного уровня, и «не допускать случаев искажения внешнего вида и проявления неуважения к государственным символам Республики Беларусь».

Сертификат достижений

Министр уверен, что развитие социально-личностных компетенций не должно обрываться после окончания учреждения образования. «Должна быть преемственность во взаимодействии с заказчиками кадров, когда молодой специалист приходит на предприятие. Мы слышим в адрес выпускника замечания заказчика о недостаточной ответственности молодого специалиста, о слабом участии его в общественной жизни предприятия, о несформированных навыках коммуникативной культуры. Зачастую учреждением образования выдаются однотипные характеристики, которые не позволяют видеть реальный потенциал и достижения выпускника», — сказал Карпенко.

По его словам, необходимо рассмотреть возможность патроната молодого специалиста как со стороны предприятия и опытных наставников, так и со стороны учреждения образования. «Вместо формальной характеристики выпускник должен по окончании колледжа получить конкретный документ, например сертификат достижений, который отражает его профессиональный и личностный рост за время учебы и возможный потенциал в общественной, идеологической, профессиональной, творческой, изобретательской, спортивной и других видах деятельности», — отметил чиновник.

Проведение анкетирования работодателей показало востребованность этого документа, добавил Карпенко. «Поручаю главному управлению воспитательной работы и молодежной политики совместно с РИПО проработать вопрос о разработке указанного сертификата», — завершил он.

Первое рабочее место — бюджетнику и платнику

Министр также считает необходимым обеспечивать первым рабочим местом не только выпускников учреждений среднего специального образования, получивших образование за счет бюджетных средств, но и по возможности тех, кто учился на платной основе.

«В новой редакции Кодекса об образовании предусмотрена возможность получения статуса молодых специалистов для выпускников, обучавшихся на платной основе и изъявивших желание получить направление на работу. Особенно это касается частных учреждений образования», — отметил чиновник.

Карпенко отметил, что ежегодно около 17% выпускников 9-х классов и более 22% выпускников 11-х классов белорусских школ поступают на уровень среднего специального образования. На рынок труда выпускается около 35 тыс. специалистов и рабочих со средним специальным образованием. Более половины — это обучающиеся за счет средств бюджета, на дневной форме обучения, подлежащие распределению.

Кроме того, он напомнил, что проект новой редакции Кодекса об образовании предусматривает создание единого вида учреждения на уровнях профессионально-технического и среднего специального образования — колледж. По словам министра, это позволит учебным заведениям реализовывать одну или несколько образовательных программ: среднего специального, профессионально-технического образования, дополнительного образования взрослых, включая профессиональную подготовку школьников.

«Это не означает, что все учреждения образования одновременно перейдут только на реализацию программ среднего специального образования, — пояснил Карпенко. — Чтобы открыть подготовку по специальностям, учреждениям ССО необходимо будет подтвердить не только заказ на подготовку специалистов, но и наличие соответствующей материально-технической базы, кадрового и научно-методического обеспечения».