Источник материала: БелТА

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня в период до 19.00 по восточной части страны ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-

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