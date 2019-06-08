|
Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси во второй половине дня из-за гроз
09.06.2019 12:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период до 19.00 по восточной части страны ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)