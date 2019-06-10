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Изменились телефонные номера в ОАО «Кировский РАПТС» и Кировском райпо

11.06.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Изменились телефонные номера в ОАО «Кировский РАПТС» и Кировском райпо

Изменились телефонные номера:

в ОАО «Кировский райагропромтехснаб»:
77-4-76 — приемная (тел./факс);
77-4-70 — главный инженер;
77-4-62, 77-4-63 — бухгалтерия;
77-4-73 — юрист;
77-4-75 — служба энергетиков;
77-4-79 — зам. по финансам и бух. учету;
77-4-85 — отдел кадров.

В Кировском райпо:
77-3-11 — председатель правления райпо;
77-3-20 — приемная райпо (тел./факс);
77-3-04 — зам.председателя правления райпо;
77-3-10 — начальник отдела кадров;
77-3-05 — главный бухгалтер;
78-1-74 — начальник отдела заготовок;
77-3-08 — начальник отдела общественного
питания;
77-3-16 — начальник торгового отдела;
77-5-86 — начальник производственного
отдела;
77-3-23 — юрисконсульт.

 
 
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Изменились телефонные номера: в ОАО «Кировский райагропромтехснаб»: 77-4-76 — приемная (тел./факс); 77-4-70 — главный инженер; 77-4-62, 77-4-63 — бухгалтерия; 77-4-73 —...
 
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