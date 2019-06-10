Как в лихие 90-е. В Лиде из-за карточного долга поссорились криминальные авторитеты

Источник материала: Tut.by

В Лиде арестовали 25-летнего криминального авторитета по прозвищу Белый, который вымогал у местного жителя деньги, а затем избил его. Конфликт перерос в раздел сфер влияния между криминальными авторитетами Лиды, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Эта история — как из лихих 90-х. Белый вместе с товарищами в марте 2018 года стал вымогать пять тысяч долларов у одного из жителей города.

Мужчина в своем гараже проиграл Белому в карты. Криминальный авторитет долг решил вернуть. Но у потерпевшего денег не было. Белый потребовал переоформить гараж на него. А на следующий день заставил потерпевшего оформить кредит на два мобильных телефона и забрал их. Телефоны стоили более двух тысяч рублей.

Но эта ситуация не понравилась другим криминальным авторитетам Лиды, которые вступились за пострадавшего. Решать вопрос решили с помощью местного «вора в законе» — К. Ситуация не разрешилась, и в криминальной среде произошел конфликт, который перерос в раздел сфер влияния — и, говорят, конфликт между лидскими уголовными авторитетами не урегулирован до сих пор.



Фото: grodno.mvd.gov.by

За то, что потерпевший обратился за помощью, Белый его избил. Третьего июня молодой криминальный авторитет, чтобы показать свое превосходство и наказать одного из своих знакомых, поджег его дом в деревне Палубники Лидского района. Причиненный ущерб — 20 тысяч рублей.

Белый сейчас задержан. В отношении его возбуждены два уголовных дела — за умышленное уничтожение либо повреждение имущества и вымогательство.