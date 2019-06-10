Подвесной мост через Полоту в Полоцке закрыли на ремонт

Источник материала: Tut.by

В Полоцке с 11 июня закрыли на ремонт подвесной мост возле Спасо-Евфросиниевского монастыря. Вероятно, это связано с планируемым открытием мемориала «Урочище Пески», пишет портал gorod214.by.





Торжественное открытие мемориала «Урочище Пески» запланировано к 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

Подвесной мост через Полоту — единственный удобный путь к мемориалу, если идти пешком от Спасо-Евфросиниевского монастыря. Но по нему не каждый отважился бы пройти — в настолько плохом состоянии он был.

Сделать мемориал в память о жертвах фашизма в Полоцке решили еще в 2010 году. Строительство началось в 2012 году, закончить его собирались за полгода. Но строительство затянулось.