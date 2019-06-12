Тема недели: президент Беларуси провел совещание по развитию нефте-переработки

Источник материала: Единство

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии региона в целом, а также города Новополоцка и ОАО «Нафтан». Александр Лу-кашенко ознакомился с современными методами управления технологическими процессами производства, осмотрел производственную территорию предприятия, социальные объекты ОАО «Нафтан».

Там же Глава государства провел совещание по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов, пообщался с представителями трудового коллектива предприятия.

Традиционно во время рабочей поездки речь шла о развитии социальной сферы и выполнении соответствующих стандартов. Это в том числе вопросы качества образования, здравоохранения, социального обслуживания, бытовых услуг, в области торговли, сферах культуры и спорта.