Если хочешь работать на самого себя — консультация специалистов налоговых органов

Источник материала: Кировец





Для стимулирования деловой активности, максимального вовлечения трудоспособного населения в экономику Республики Беларусь государством предоставляются физическим лицам упрощенные возможности занятия определенными видами деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом рассказали в управлении по работе с плательщиками по Кировскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Бобруйскому району.

Так, статьей 337 Налогового кодекса Республики Беларусь (в редакции, действующей с 01.01.2019 года) определены виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской, которые могут осуществляться физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) иным гражданско-правовым договорам:

реализация потребителям товаров (работ, услуг) при осуществлении следующих видов деятельности:

реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции;

реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

видеосъемка событий;

деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;

деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность;

деятельность по письменному и устному переводу;

деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;

музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий;

нанесение аквагрима;

настройка музыкальных инструментов;

оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота;

парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру;

предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста;

производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов потребителя;

работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий;

разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере;

распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов;

ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов потребителя;

ремонт часов, обуви;

ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий;

репетиторство;

сборка мебели;

стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги;

упаковка товаров, предоставленных потребителем;

услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных;

уход за взрослыми и детьми;

фотосъемка, изготовление фотографий;

чистка и уборка жилых помещений;

штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов;

предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания.

При реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках осуществления вышеуказанных видов деятельности, уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог).

Так, до начала осуществления планируемой деятельности физическому лицу необходимо обратиться в налоговый орган для постановки на учет*.

* — физические лица, состоящие на учете в налоговом органе, воспользовавшись электронным сервисом «Поиск сведений из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц», не составляющих налоговую тайну» на портале официального сайта МНС http://www.portal.nalog.gov.by , при вводе таких данных, как «ФИО» и «личный номер» по вкладке «поиск физических лиц», могут узнать свой учетный номер налогоплательщика. Если в указанном электронном сервисе с учетом введённых данных показатель УНП отсутствует, следовательно, такое физическое лицо не состоит на учете в налоговом органе.

До начала осуществления планируемой деятельности необходимо представить в налоговый орган письменное уведомление с указанием видов деятельности, которыми физическое лицо предполагает заниматься, а также периода и места осуществления деятельности. Уведомление может быть представлено в налоговый орган лично физическим лицом либо направлено почтой, либо подано в электронном виде через личный кабинет физического лица.

На основании представленного уведомления налоговый орган исчислит единый налог исходя из ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором будет осуществляться деятельность. Ставки единого налога устанавливаются за месяц в белорусских рублях.

Уплата единого налога производится до начала осуществления деятельности.

В случае осуществления деятельности в нескольких населенных пунктах единый налог исчисляется по наиболее высокой ставке единого налога.

Отдельные категории граждан при исчислении единого налога вправе воспользоваться льготами, предусмотренными статьей 340 Налогового кодекса Республики Беларусь. При этом льготы предоставляются только при условии представления физическим лицом в налоговый орган документов, подтверждающих право на льготы.

Так, в частности, ставки единого налога снижаются на 20% для плательщиков:

достигших общеустановленного пенсионного возраста (при предоставлении документа, удостоверяющего личность, в котором указан возраст); родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет (при предоставлении документа , удостоверяющего личность, и удостоверения многодетной семьи); инвалидов (при предоставлении удостоверения инвалида или пенсионного удостоверения, содержащего данные о назначении его владельцу соответствующей группы инвалидности и сроке, на который она установлена); родителей (усыновителей), воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет (при предоставлении документа , удостоверяющего личность, и удостоверения ребенка-инвалида).

Произвести уплату единого налога физическое лицо вправе любым удобным для него способом: через банки, автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП).

В документе об уплате единого налога физическое лицо указывает вид деятельности, период осуществления деятельности, за который произведена уплата налога (например, месяц и год), и место осуществления деятельности (населенный пункт, в котором будут оказываться услуги).*

* — банковские реквизиты для оплаты единого налога:

Наименование бюджета УНП бенефициара Наименование бенефициара БИК банка Наименование банка Номер счета в белорусских рублях Кировский районный бюджет (для зарегистрированных в г.Кировске и Кировском районе) 700451296 Главное управления Министерства финансов Республики Беларусь по Могилевской области AKBBBY2X ОАО «АСБ Беларусбанк» BY76AKBB36007170000180000000

На физических лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную Указом , не возлагается обязанность по соблюдению установленного законодательством порядка приема наличных денежных средств, порядка ведения учета полученных доходов и порядка представления в налоговый орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением деятельности.