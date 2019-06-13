Брестские таможенники перекрыли канал поставки героина из России в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Белорусы организовали канал поставки героина из России в Пинск, сообщает пресс-служба Брестской таможни.

В преступную группу входило несколько человек. Героин закупался в России, а затем перевозился в Пинск и раскладывался по закладкам-тайникам. Потребители получали информацию о местонахождении товара по фотографиям в мессенджере.

В общей сложности группа реализовала 22 грамма героина, что примерно соответствует 220 дозам. Следственный комитет возбудил 16 уголовных дел по статьям за незаконный оборот наркотиков и их незаконное перемещение через границу.