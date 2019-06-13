|
Брестские таможенники перекрыли канал поставки героина из России в Беларусь
13.06.2019 23:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы организовали канал поставки героина из России в Пинск, сообщает пресс-служба Брестской таможни.
В преступную группу входило несколько человек. Героин закупался в России, а затем перевозился в Пинск и раскладывался по закладкам-тайникам. Потребители получали информацию о местонахождении товара по фотографиям в мессенджере.
В общей сложности группа реализовала 22 грамма героина, что примерно соответствует 220 дозам. Следственный комитет возбудил 16 уголовных дел по статьям за незаконный оборот наркотиков и их незаконное перемещение через границу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности группа реализовала 22 грамма героина, что примерно соответствует 220 дозам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)