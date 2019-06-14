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Равков напомнил новобранцам о льготах для военнослужащих
15.06.2019 14:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр обороны Андрей Равков заверил, что в Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы: наряду с оснащением войск современными образцами вооружения, в Вооруженных силах приоритетное внимание уделяется повышению мотивации военнослужащих. Об этом он сказал на церемонии принесения военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом,
Во время выступления перед новобранцами он напомнил, что в 2019 году денежное довольствие военнослужащих срочной службы
По словам министра, также непрерывно прорабатываются предложения о совершенствовании социальной защиты военнослужащих срочной службы. Некоторые из них уже реализованы. К примеру, студенты, имеющие после службы рекомендации из воинских частей, получат первоочередное право на место в общежитии.
В стадии реализации находится инициатива, гарантирующая молодым людям, которые до службы в армии работали, сохранение рабочего места вне зависимости от формы собственности организации-нанимателя. Ранее таким правом пользовались только те, кто работал в государственных организациях.
На разных стадиях реализации и рассмотрения находятся
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К примеру, студенты, имеющие после службы рекомендации из воинских частей, получат первоочередное право на место в общежитии.
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