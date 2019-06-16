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В Минске ищут гражданина Германии - он не знает русского языка
16.06.2019 21:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пропал гражданин Германии — Мартин Мейстер (Martin Meister). Об этом
Пропавшему 29 лет. По-русски он не говорит, знает только немецкий и английский языки.
Мужчина находился в минском клубе Hide (Октябрьская, 19). 16 июня, около 6 утра, он ушел в неизвестном направлении и пропал. По месту временного проживания не появлялся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы Мартина: рост 190 см, глаза серые, волосы темные с проседью. Одет в бежевые брюки, серую рубашку и белые кеды.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 7733 (для всех мобильных операторов) или 102.
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16 июня, около 6 утра, он ушел в неизвестном направлении и пропал.
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