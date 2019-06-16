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В Минске ищут гражданина Германии - он не знает русского языка

16.06.2019 21:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске пропал гражданин Германии — Мартин Мейстер (Martin Meister). Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел» на странице «ВКонтакте».


Изображение: Поисково-спасательный отряд «Ангел» / vk.com

Пропавшему 29 лет. По-русски он не говорит, знает только немецкий и английский языки.

Мужчина находился в минском клубе Hide (Октябрьская, 19). 16 июня, около 6 утра, он ушел в неизвестном направлении и пропал. По месту временного проживания не появлялся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Мартина: рост 190 см, глаза серые, волосы темные с проседью. Одет в бежевые брюки, серую рубашку и белые кеды.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону 7733 (для всех мобильных операторов) или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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16 июня, около 6 утра, он ушел в неизвестном направлении и пропал.
 
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