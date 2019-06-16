В Витебске задержана банда квартирных мошенников. Вы с ними не сталкивались?

Источник материала: Tut.by

В Витебске задержана группа квартирных мошенников, сообщает СК. Следователи ищут возможных потерпевших.



Фото: СК

Жительница Витебска заявила о безвестном исчезновении ее бывшего мужа. 40-летний мужчина жил один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Милиции стало известно, что витеблянин незадолго до исчезновения оформил сделку по продаже своей двухкомнатной квартиры, также готовилась покупка комнаты на имя пропавшего мужчины.

После юридического оформления сделки все ее участники были задержаны.

Выяснилось, что 32-летний мужчина и 53-летняя женщина, вместе с 42-летним и 47-летним мужчинами и 21-летней девушкой, в мае-июне нынешнего года, представившись сотрудником милиции и представителем расчетно-кассового центра, под предлогом оплаты штрафа и задолженностей по коммуналке и алиментам, уговорили мужчину продать свою квартиру и купить более дешевое жилье — а за счет разницы погасить задолженность.

Покупатель квартиры нашелся в интернете и не знал о преступной схеме.

После сделки подозреваемые подыскали потерпевшему другое жилье, существенно дешевле, а разницу более чем в 36 тысяч рублей присвоили.

Возбуждено уголовное дело. Трое из пяти отправились в СИЗО. Следователи проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Если вы пострадали от действий людей, изображенных на фото, позвоните в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области +375 33 3 998 044 (круглосуточно) и в управление уголовного розыска УВД 8029 7 156 693, 8029 7 112 450 или 102.