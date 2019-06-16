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В Витебске задержана банда квартирных мошенников. Вы с ними не сталкивались?
17.06.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске задержана группа квартирных мошенников,
Жительница Витебска заявила о безвестном исчезновении ее бывшего мужа. 40-летний мужчина жил один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Милиции стало известно, что витеблянин незадолго до исчезновения оформил сделку по продаже своей двухкомнатной квартиры, также готовилась покупка комнаты на имя пропавшего мужчины.
После юридического оформления сделки все ее участники были задержаны.
Выяснилось, что 32-летний мужчина и 53-летняя женщина, вместе с 42-летним и 47-летним мужчинами и 21-летней девушкой, в мае-июне нынешнего года, представившись сотрудником милиции и представителем расчетно-кассового центра, под предлогом оплаты штрафа и задолженностей по коммуналке и алиментам, уговорили мужчину продать свою квартиру и купить более дешевое жилье — а за счет разницы погасить задолженность.
Покупатель квартиры нашелся в интернете и не знал о преступной схеме.
После сделки подозреваемые подыскали потерпевшему другое жилье, существенно дешевле, а разницу более чем в 36 тысяч рублей присвоили.
Возбуждено уголовное дело. Трое из пяти отправились в СИЗО. Следователи проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
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