ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В зоопарке Гродно пополнение: в семье дагестанских туров родился малыш (+видео)

17.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В зоопарке Гродно пополнение: в семье дагестанских туров родился малыш (+видео)

Это первый приплод туров в Гродненском зоопарке.

Семья из трех животных (двух самок и одного самца) приехала в Гродно в январе 2018 года из Карелии.

Как говорят сотрудники зоопарка, животные быстро обжились на новом месте. И вот на днях в семье появился малыш – чудесный козленок.

К слову, дагестанский тур включен в Международную Красную книгу как близкий к находящимся под угрозой исчезновения. А еще животные могут достигать веса в 140 килограммов. У этих уникальных обитателей великолепное зрение, они замечают опасность на расстоянии нескольких километров, а человека могут увидеть за несколько сотен метров. Еще одной интересной особенностью туров является то, что при появлении опасности они издают резкий свист, служащий сигналом тревоги.

Источник: grodnonews.by
Фото и видео: grodnozoo.by

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это первый приплод туров в Гродненском зоопарке. Семья из трех животных (двух самок и одного самца) приехала в Гродно в
 
Новости дня
Новости общества
 
Алкоголь и «отвага». В Гродно две девушки плавали по Неману на матрасе - а тот под ними лопнул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика