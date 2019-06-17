В зоопарке Гродно пополнение: в семье дагестанских туров родился малыш (+видео)

Источник материала: Полымя





Это первый приплод туров в Гродненском зоопарке.

Семья из трех животных (двух самок и одного самца) приехала в Гродно в январе 2018 года из Карелии.

Как говорят сотрудники зоопарка, животные быстро обжились на новом месте. И вот на днях в семье появился малыш – чудесный козленок.

К слову, дагестанский тур включен в Международную Красную книгу как близкий к находящимся под угрозой исчезновения. А еще животные могут достигать веса в 140 килограммов. У этих уникальных обитателей великолепное зрение, они замечают опасность на расстоянии нескольких километров, а человека могут увидеть за несколько сотен метров. Еще одной интересной особенностью туров является то, что при появлении опасности они издают резкий свист, служащий сигналом тревоги.

Источник: grodnonews.by

Фото и видео: grodnozoo.by