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История одного дня

19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

19 июня

1917 — в съезде белорусского католического духовенства участвовали около 30 священников. Съезд основал Союз ксендзов–белорусов, объединивших около 200 членов. Была принята резолюция о школьном обучении и проведении богослужений на белорусском языке, изучении белорусского языка и истории в Духовной академии Петербурга и Могилевской семинарии
1963 — из космического полета вернулась «звездная пара» — Валерий Быковский и Валентина Терешкова
Кто родился: математик Блез Паскаль, писатель Василь Быков, актриса Наталья Селезнева

20 июня

1637 — местечку Ружаны (теперь г. п. в Пружанском районе) предоставлено самоуправление по Магдебургскому праву
1922 — в Минске был создан первый в Белоруссии пионерский отряд
1945 — в Москву было доставлено Знамя Победы, водруженное, незадолго до капитуляции гитлеровской Германии, в Берлине над зданием германского парламента (рейхстага)
Кто родился: поэты Юрий Визбор, Роберт Рождественский, телеведущий Николай Дроздов, актер Владимир Коренев, актриса Николь Кидман

21 июня

1893 — посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения
1991 — Верховный Совет Беларуси постановил объявить 22 июня Днем всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Кто родился: писатели Франсуаза Саган, Александр Твардовский, актер Валерий Золотухин, музыкант Виктор Цой

22 июня

День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

1881 — в Минске открыта подпольная типография «Черного передела» (революционная народническая организация). В Петербурге типография провалилась, новую решили создать подальше от столицы, в Минске. В организации типографии активное участие принял Г.Плеханов
1941 — начало Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости
Кто родился: писатель Эрих Мария Ремарк, актрисы Мэрил Стрип, Людмила Иванова, Светлана Крючкова, Наталья Варлей, актер Юозис Киселюс

23 июня

Международный олимпийский день

1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку
1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК)
1941 — Минские горком и обком КП(б)Б при поддержке военкоматов начали создавать отряды по оказанию помощи военнослужащим, спасению раненых, защите от налетов авиации, борьбе с вражеским десантом. Немцами были уже захвачены города Гродно, Кобрин, Малорита, Береза, Пружаны, Каменец, Высокое, городские поселки Вороново, Ружаны, Жабинка, Шерешево и другие населенные пункты
1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга
Кто родился: поэтесса Анна Ахматова, певец Валерий Меладзе, актриса Анна Миклош

24 июня

День молодежи

1930 — впервые использован радар для обнаружения самолетов (Анакостия, округ Колумбия)
1945 — парад Победы на Красной площади под командованием маршала Георгия Жукова. Кульминацией парада стало бросание фашистских штандартов и знамен к мавзолею Ленина
Кто родился: актриса Марина Ладынина, актер Сергей Филиппов

25 июня

День дружбы, единения славян

1840 — Николай I издал указ о введении в Белоруссии российского законодательства. Было прекращено действие основного законодательного кодекса — Третьего Статута ВКЛ, которым минские городские власти и жители города руководствовались еще с 1588 г.
1974 — произведен запуск советской орбитальной космической станции «Салют-3»
Кто родился: поэт Петрусь Бровка, писатель Джордж Оруэлл, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, актер Альберт Филозов

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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19 июня 1917 — в съезде белорусского католического духовенства участвовали около 30 священников. Съезд основал Союз ксендзов–белорусов, объединивших около 200...
 
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