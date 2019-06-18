В Гродно 15-летний подросток стрелял из пневматики по остановке - и попал в женщину

Источник материала: Tut.by

В Гродно 15-летний подросток стрелял из пневматической винтовки по остановке и попал в женщину. К счастью, прохожей повезло — пулька застряла в рукаве куртки. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает милиция региона.



Фото: vk.com/uvdgrodno

Все произошло несколько недель назад. 44-летняя женщина возвращалась домой. Пульку в рукаве куртки обнаружила в магазине, когда сработала противокражная рамка. Женщина вспомнила, что на остановке общественного транспорта услышала странный хлопок, но тогда не обратила на него внимания.

Гродненка вызвала милицию. Изначально у сотрудников уголовного розыска было две версии: стреляли либо из проезжавшего автомобиля, либо из окна.

Изучили камеры видеонаблюдения на проспектах Янки Купалы, Клецкова, Румлевском, а также на строящемся торговом центре. Установили регистрационные знаки абсолютно всех автомобилей, проезжавших мимо остановки, где обстреляли женщину. Однако версия, что стреляли из машины, не подтвердилась. Тогда милиционеры обошли все близлежащие дома. Жительница одной из квартир рассказала, что у соседа есть пневматическая винтовка.

Оказалось, стрелял в женщину не владелец винтовки, а его 15-летний сын. Вместе с другом они были дома одни, решили побаловаться с оружием: сначала на балконе стреляли по картонной коробке, а позже юноша из отцовской пневматики произвел выстрел из окна в сторону остановки общественного транспорта. Когда парни увидели, что попали в человека, то испугались и сразу же спрятались.

Помимо винтовки, в квартире мужчины еще нашли пневматический пистолет и пульки к оружию.

В отношении его сына возбудили уголовное дело за хулиганство.