Играй, «Пастораль»!

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– Инструментальный ансамбль «Пастораль» был организован в сентябре 2010-го для участия в областном конкурсе, который проходил в феврале, и сразу стал лауреатом первой степени. И в мае на московском международном фестивале славянской музыки коллектив тоже взял первое место, – вспоминает директор ГУО «Староборисовская детская школа искусств», учитель по классу домры Елена Лобовикова. – Коллективное музицирование ребятам нравится. Наверное, поэтому на всех конкурсах и фестивалях они постоянно в числе лидеров.

Староборисовский коллектив на недавнем конкурсе соперничал с 13-ю ансамблями. Кроме абсолютной победы, ребята привезли домой еще льготный сертификат на участие в следующем подобном мероприятии.

Наш корр.