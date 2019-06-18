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Играй, «Пастораль»!

19.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Инструментальный ансамбль «Пастораль» был организован в сентябре 2010-го для участия в областном конкурсе, который проходил в феврале, и сразу стал лауреатом первой степени. И в мае на московском международном фестивале славянской музыки коллектив тоже взял первое место, – вспоминает директор ГУО «Староборисовская детская школа искусств», учитель по классу домры Елена Лобовикова. – Коллективное музицирование ребятам нравится. Наверное, поэтому на всех конкурсах и фестивалях они постоянно в числе лидеров.
Староборисовский коллектив на недавнем конкурсе соперничал с 13-ю ансамблями. Кроме абсолютной победы, ребята привезли домой еще льготный сертификат на участие в следующем подобном мероприятии.
Наш корр.

 
 
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Инструментальный ансамбль «Пастораль» Староборисовской ДШИ получил диплом I степени на проходившем в Минске международном конкурсе «Сябры-2019» (руководитель –...
 
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