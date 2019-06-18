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В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,3%

19.06.2019 16:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы составило 38,3%. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда.

Как заявлялось ранее, на 2019 год остается актуальной задача достичь соотношения размера средней пенсии к средней зарплате в 40%.

"С мая текущего года произведен перерасчет трудовых пенсий. В результате чего средний размер пенсии по возрасту увеличился на 6,3%, - сказал Валерий Ковальков. - Параметры и сроки проведения до конца года перерасчета пенсий будут зависеть от сценария развития экономики".

При этом замминистра подчеркнул, что на индивидуальном уровне размеры трудовых пенсий зависят от продолжительности стажа работы пенсионера и его заработка до выхода на пенсию. "Чем выше стаж и заработок, тем выше и размер пенсии", - отметил Валерий Ковальков. Он обратил внимание, что за рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. В Беларуси также есть возможности формировать дополнительные сбережения на старость.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы составило 38,3%. Об этом сообщил заместитель министра...
 
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