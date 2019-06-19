Рейд выявил ряд нарушений на стройплощадках в Кореличском районе

Источник материала: Полымя

Строительная площадка – территория повышенной опасности, которая таит в себе множество рисков как для работников стройпредприятия, так и для прохожих, находящихся рядом со строящимся объектом. Именно поэтому к площадкам, где ведутся строительные работы, предъявляется ряд требований, соблюдение которых контролирует Госстройнадзор. Добросовестно ли относятся генподрядчики, которые осуществляют строительные работы на объектах в г.п. Кореличи и г.п. Мир, к данным требованиям, выяснилось в ходе рейдовых мероприятий.





Первая строительная площадка, куда отправляется рейдовая группа в составе государственного инспектора инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области Юрия Чичука, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кореличского райисполкома Ирины Малышевой и корреспондента газеты «Полымя», располагается по ул. Гагарина в г.п. Кореличи, где осуществляется капитальный ремонт кровли жилого дома.

Искать нарушения долго не пришлось, они возникли прямо на пути автомобиля: на проезжей части и парковке во дворе дома лежали кучи песка и строительных материалов. Для того, чтобы объехать препятствия, созданные руками строителей, необходимо было проявить поистине мастерские навыки вождения.

И это было далеко не единственное нарушение.

– Паспорт строительного объекта устанавливается в любом доступном для обозрения месте, как правило, при въезде или на выезде со стройплощадки. В данном случае паспорт объекта находится за «бытовкой», что является явным нарушением. К слову, подрядчику уже выдавалось предписание за данное нарушение, которое он должен был исправить в течение 15 дней. Не исправил – применяются санкции в виде штрафа, – рассказывает Юрий Чичук. – Ещё одно нарушение – отсутствие части ограждения на территории стройплощадки. Одним словом, заходи и бери всё, что захочешь. В зоне движения пешеходов по тротуару на ограждении отсутствуют козырьки, которые должны защищать людей от падения различных предметов. А это очень важно, ведь безопасность как строителей, так и прохожих, превыше всего.

Вторым объектом, куда отправилась рейдовая группа, стала стройплощадка на ул. Фестивальной в г.п. Мир. Здесь некоторое время назад было начато строительство гостиничного комплекса. Однако работы прекратились, и сегодня стройплощадку полностью захватили бурьян и крапива в человеческий рост.

– Несмотря на то, что работы на объекте временно не ведутся, он должен содержаться в эстетически приглядном виде, – отмечает Юрий Чичук. – Входные ворота на объект открыты, т.е. не обеспечена сохранность находящегося на территории имущества, ограждение стройплощадки не соответствует эталонам типовых решений. Нарушений предостаточно.





Отправляемся на улицу Сташевской в Мире, где ведутся работы по капитальному ремонту и модернизации жилого дома. Генподрядчиком выступает ОАО «РСП-12», которое, по словам госинспектора инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гродненской области, в установленные сроки выполнило все ранее выданные предписания и рекомендации. Как результат — грубых нарушений на стройплощадке на сегодняшний день нет.

– Строительный мусор убран и вывезен с территории объекта, складирование материалов осуществляется на подкладах в установленных местах, строители работают в касках, пожарный щит установлен и полностью укомплектован, – говорит Юрий Чичук. – Единственным недочётом остаётся вид ограждения стройплощадки. За данное нарушение к главному инженеру строительной организации уже были применены санкции в виде штрафа. В целом, стройплощадка имеет приглядный вид. Кроме того, порядок должен быть не только на самом объекте, но и на расстоянии 6 метров за пределами зоны производственных работ. Одним словом, иностранные туристы, приезжающие в Мир, смогут убедиться в том, что на белорусских стройплощадках есть место эстетике и культуре.

Оксана ЯНУШ

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