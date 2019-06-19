Крушение «Боинга», звонок Кочановой, «геморрой для Бреста», Быков, эскорт и шляпки - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы уже не успели похудеть к лету, то знайте: никогда не поздно заняться спортом прямо сейчас! Или вам кажется, что спорт — это не ваша тема? Ну-ну. Мы уверены, что есть занятие каждому по душе. Проходите наш тест — и узнаете, что вам больше подходит. Поехали ! Ну, а потом давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Появились новые детали расследования крушения «Боинга-777» над Донбассом в 2014 году. В деле — четверо подозреваемых, трое из них граждане России — и вот о ком идет речь . Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, они будут объявлены в международный розыск. В марте 2020 года в Гааге начнутся судебные слушания по делу — вне зависимости от того, будут ли на нем присутствовать подозреваемые. Там, в расследовании, фигурирует, кстати, какая-то странная переписка российского солдата с девушкой . МИД России уже все прокомментировал , конечно.





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вчера нашему великому писателю, классику белорусской литературы Василю Быкову исполнилось бы 95. Мы съездили в гости на малую родину писателя. Быков жил тут лет 16, пока не поехал в Витебск учиться. Детство у него было трудное: голод, много работы, поэтому Бычки он не любил, говорят местные. Но сами они бережно хранят память о нем .









О СПОРТЕ

Так, вы вообще понимаете, что начнется 21 июня в Минске? Наша олимпиада или Евроигры? Неправильно и то, и другое. Давайте честно расскажем вам о Европейских играх с точки зрения престижа и уникальности соревнований, а также ценности медалей (с точки зрения денег в том числе). «Европейские игры как турнир находятся на периферии в мире большого спорта точно так же, как „Славянский базар“ в мире музыки. По аудитории и общественной значимости „Славянский базар“ проигрывает „Евровидению“ в одну калитку, и тем не менее фестиваль по-своему хорош. Народный. Свой».

Все новости среды, 19 июня

Кстати. «Экономику на пальцах» вчера смотрели? Если нет — не беда, вот здесь есть в записи . Обсуждали, напомним, собственную валюту Facebook и возможную страшную эру тоталитарного надзора корпорации, которая сможет тягаться с государствами и не подчиняться им. А, ну и еще обещали же вам помощь в борьбе с болями в спине? Вчера у нас в онлайн конференции выступили врачи и рассказали, чем может быть вызвана острая и длительная боль, что делать с межпозвоночной грыжей, кому помогут упражнения, а кому — уже только операция. Все вопросы-ответы (с очень важной информацией!) — здесь .

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