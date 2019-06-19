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Крушение «Боинга», звонок Кочановой, «геморрой для Бреста», Быков, эскорт и шляпки - все за вчера

20.06.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы уже не успели похудеть к лету, то знайте: никогда не поздно заняться спортом прямо сейчас! Или вам кажется, что спорт — это не ваша тема? Ну-ну. Мы уверены, что есть занятие каждому по душе. Проходите наш тест — и узнаете, что вам больше подходит. Поехали! Ну, а потом давайте быстро вспомним, чем страна и мир жили вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Появились новые детали расследования крушения «Боинга-777» над Донбассом в 2014 году. В деле — четверо подозреваемых, трое из них граждане России — и вот о ком идет речь. Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, они будут объявлены в международный розыск. В марте 2020 года в Гааге начнутся судебные слушания по делу — вне зависимости от того, будут ли на нем присутствовать подозреваемые. Там, в расследовании, фигурирует, кстати, какая-то странная переписка российского солдата с девушкой. МИД России уже все прокомментировал, конечно.


  • В Минтруда нам рассказали, планируют ли повышение пенсионного возраста. Кстати, вы знали, что наши мужчины в среднем получают пенсию 17 лет, женщины — более 26? Но некоторые — и их немало — попадают в «пенсионную ловушку».
  • На днях в первом чтении был принят проект первого в Беларуси закона о персональных данных. Про этот документ говорят с начала 2017 года, подчеркивая его значимость для закрепления основ информационной безопасности в Беларуси. А вы понимаете, что он будет значить лично для вас? Не сомневайтесь, коснется всех.
  • Мэр Бреста Александр Рогачук прокомментировал решение губернатора области о приостановлении строительства аккумуляторного завода. Если кратко — завод это «самый большой геморрой для Бреста» в год его 1000-летия. Если подробнее — то выбросы свинца от него более чем в сто (!) раз превышают запроектированные. Неожиданно, да?
  • Помните, писали на днях о задержании председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко? Разузнали, в чем там дело. Кстати, ОБЭП рассказал, что придуманный подозреваемым способ получения денег был весьма изощренным.
  • В суде продолжают рассматривать уголовное дело главного инженера МЗКТ Андрея Головача. Вчера на допрос были вызваны ключевые свидетели — те самые бизнесмены, которые, по версии следствия, 10−12 лет назад давали взятки Головачу. Но они не пришли: кто в Канаде, кто в Москве. Очень расстраивают нас ситуации, когда наговорили свидетели всякого разного следователю, а потом улетели жить за границу или «слегли с сердечным приступом». А человеку грозит до 15 лет лишения свободы, и ничего, кроме слов тех самых свидетелей, на него нет…
  • В понедельник две участницы группы Pussy Riot летели в Киев с пересадкой в Минске. В белорусском аэропорту они узнали, что им запрещен въезд в Беларусь до мая 2020 года. А буквально на следующий день одной из них позвонила… глава Администрации президента Наталья Кочанова. По поручению президента, конечно. Теперь претензий к Pussy Riot у нашего МВД нет. Ну, а соцсети шутят: «Наталья Кочанова позвонила каждому белорусу и по поручению президента извинилась». Историю с цыганами же еще не забыли?
  • Власти выставили на продажу «Купалинку». Вам не надо? На каких условиях можно купить предприятие с именем, отметившее полувековой юбилей, — расскажем здесь.
  • Уже в октябре в Беларуси пройдет очередная перепись населения — и в этом году заполнить опросные листы можно будет тремя способами, не обязательно ждать переписчика дома. Давайте расскажем.
  • Ну, а в мире тем временем стало на одного «стомиллиардера» больше: Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в 100 млрд долларов, и это — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец французский бизнесмен Бернар Арно. А предыдущих двух знаете?

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вчера нашему великому писателю, классику белорусской литературы Василю Быкову исполнилось бы 95. Мы съездили в гости на малую родину писателя. Быков жил тут лет 16, пока не поехал в Витебск учиться. Детство у него было трудное: голод, много работы, поэтому Бычки он не любил, говорят местные. Но сами они бережно хранят память о нем.


  • Вот у нас история о месте-призраке. В подземном паркинге минской многоэтажки «всплыло» неучтенное парковочное место. Расположено оно прямо на проезде и мешает другим жильцам, не учтено ни в акте приемки, ни в техпаспорте дома. Но все инстанции, включая суд, считают его законным. Как так? Давайте разберемся.
  • Поговорили с иранцем Мерхдадом Джамшидияном, который 7 лет боролся за право жить в Беларуси. Недавно Департамент по гражданству и миграции дал ему разрешение на временное проживание — на один год. «Это была такая радость, будто я снова родился!» — говорит мужчина. Теперь он ищет работу и совсем не обижается на Беларусь: «Прекрасная страна, а белорусы — прекрасный народ… Я прожил здесь 26 лет, я уже сам как белорус».
  • Помните, недавно IT-бизнесмен Виктор Прокопеня выступил в клубе Светланы Алексиевич и рассказал, как должно меняться образование в стране? Известный белорусский педагог Андрей Григорьев решил ему ответить. «Вам понравится, если пилот, сидящий за штурвалом самолета, начнет в любой непонятной ситуации взывать к Siri? Или работник атомной станции? Информацию можно найти. Но вы уверены, что человек сможет точно определить, где достоверные факты, а где „лечение геморроя посредством введения свежего огурца“?»
  • Для тех, кто хочет заработать сразу и много, говорят, есть рынок эскорт-услуг (это почти то же самое, что проституция — только не на трассе по 10 долларов за услугу, а в условном Bistro de Luxe и дорогих столичных отелях). Наши LADY.TUT.BY недавно встретились с одной из девушек, работающих на этом рынке, и та рассказала нам, как девочки зарабатывают по 1400 долларов за ночь, принимают в подарок сумочки за 600 долларов — а летом деревенских родители в огороды и на картошку загоняют.
  • «Квартал 95» ищет нового президента Украины (конечно, на роль в концертах «Вечернего Квартала»). Вы же помните, что художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом? Так что карьерные перспективы неплохие — и если вы уверены, что сможете так показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента Украины, присылайте парням свое видео.
  • За бургерами от Тимати сегодня пойдете? Black Star Burger открывается в Минске сегодня в 18.00 (а некоторые уже попробовали!) Ну и не можем не сообщить, что в «Песочницу» новых сетов подвезли — пробуйте!
  • И напоследок давайте просто посмотрим на красивые шляпки. Каждый год англичане и модницы ждут скачки Royal Ascot с особым нетерпением: у одних любовь к ним в крови, другие именно здесь демонстрируют умопомрачительные головные уборы. Просто потрясающе, честно!


О СПОРТЕ

  • Так, вы вообще понимаете, что начнется 21 июня в Минске? Наша олимпиада или Евроигры? Неправильно и то, и другое. Давайте честно расскажем вам о Европейских играх с точки зрения престижа и уникальности соревнований, а также ценности медалей (с точки зрения денег в том числе). «Европейские игры как турнир находятся на периферии в мире большого спорта точно так же, как „Славянский базар“ в мире музыки. По аудитории и общественной значимости „Славянский базар“ проигрывает „Евровидению“ в одну калитку, и тем не менее фестиваль по-своему хорош. Народный. Свой».

Все новости среды, 19 июня

Кстати. «Экономику на пальцах» вчера смотрели? Если нет — не беда, вот здесь есть в записи. Обсуждали, напомним, собственную валюту Facebook и возможную страшную эру тоталитарного надзора корпорации, которая сможет тягаться с государствами и не подчиняться им. А, ну и еще обещали же вам помощь в борьбе с болями в спине? Вчера у нас в онлайн конференции выступили врачи и рассказали, чем может быть вызвана острая и длительная боль, что делать с межпозвоночной грыжей, кому помогут упражнения, а кому — уже только операция. Все вопросы-ответы (с очень важной информацией!) — здесь.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доброе утро! Если вы уже не успели похудеть к лету, то знайте: никогда не поздно заняться спортом прямо сейчас! Или вам кажется, что спорт - это не ваша тема? Ну-ну....
 
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