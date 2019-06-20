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25 июня 2019 г. личный прием граждан в Шумилинском районе проведет председатель комитета экономики Витебского облисполкома А. А. Никитина

21.06.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

25 июня 2019 г. личный прием граждан в Шумилинском районе проведет председатель комитета экономики Витебского облисполкома А. А. Никитина25 июня 2019 г. с 09.00 до 10.00 в здании Шумилинского районного исполнительного комитета (г.п.Шумилино, ул.Короткина, д.10,  каб. 115а, первый этаж личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц проведет  председатель комитета экономики  Витебского областного исполнительного комитета Никитина Анжелика Александровна

Предварительную запись на прием производит:

заведующий сектором райисполкома        Казаровец Любовь Ивановна – каб.№ 405, 4-й этаж,  тел. 4 55 19

секретарь приемной райисполкома Лабобреева  Людмила Владмировна – каб. № 416, 4-ый этаж, тел 4 10 45

 
 
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25 июня 2019 г. с 09.00 до 10.00 в здании Шумилинского районного исполнительного комитета (г.п.Шумилино, ул.Короткина, д.10,  каб. 115а, первый этаж личный прием граждан, их...
 
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