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Жара заканчивается, впереди - холода и дожди. Погода в Витебске на неделе

24.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Витебске ждите серьезных изменений в погоде: вначале будет жара, а с четверга зарядят дожди, сообщает pogoda.by.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит +22…+24°С, во вторник — на градус ниже.

В среду такая же погода — до 24 °C днем — сохранится, а вот в четверг пойдут дожди: лить будет два дня, в пятницу в регионе серьезно похолодает — всего +14…16°С.

Хорошей недели, друзья (в выходные, увы, погода будет еще хуже)!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На новой рабочей неделе в Витебске ждите серьезных изменений в погоде.
 
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