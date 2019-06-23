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Жара заканчивается, впереди - холода и дожди. Погода в Витебске на неделе
24.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Витебске ждите серьезных изменений в погоде: вначале будет жара, а с четверга зарядят дожди, сообщает
В понедельник будет ясно и без осадков. Днем температура воздуха составит +22…+24°С, во вторник — на градус ниже.
В среду такая же погода — до 24 °C днем — сохранится, а вот в четверг пойдут дожди: лить будет два дня, в пятницу в регионе серьезно похолодает — всего +14…16°С.
Хорошей недели, друзья (в выходные, увы, погода будет еще хуже)!
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На новой рабочей неделе в Витебске ждите серьезных изменений в погоде.
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