Если к вам пришли. Помогут ли явка с повинной и погашение ущерба избежать сурового наказания?

Источник материала: Tut.by

Когда к человеку появляются вопросы от правоохранительных органов, важно знать, что может смягчить его ситуацию, а какие моменты, наоборот, только ее усугубляют. Есть ли шанс остаться на свободе, пока идет предварительное расследование? Кто может вносить залог за обвиняемого и каким он должен быть? Можно ли погасить ущерб и при этом не признавать вину? Вместе с Сергеем Буякевичем, управляющим партнером адвокатского бюро «Право и спорт», TUT.BY выясняет эти моменты.

Как отмечает Сергей Буякевич, как не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев, так невозможно встретить два одинаковых уголовных дела. Будут отличаться обстоятельства, мотивы, личные качества обвиняемого. И все это важно для суда при вынесении приговора. Поэтому по одной и той же статье фигуранты могут быть как оправданы, так и осуждены к разным видам наказания.

Какие бывают преступления?

В Уголовном кодексе (ст.12) прописано, как преступления делятся по категориям. Кстати, по одной и той же статье, в зависимости от части, преступление квалифицируется по-разному. Например, ч.1 ст. 431 УК (Дача взятки) — это менее тяжкое преступление, а ч.2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) уже считается тяжким преступлением. Так на какие категории делятся преступления?

Не представляющие большой общественной опасности. Это преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание. Например, к этой категории относятся: ст. 378 (Хищение либо уничтожение личных документов), ч.1 ст. 188 (Клевета), ч.1 ст. 158 (Заражение венерическим заболеванием), ч.1, 2 ст. 159 (Оставление в опасности), ст. 177 (Разглашение тайны усыновления (удочерения) и другие. Это преступления как умышленные, так и совершенные по неосторожности.

Менее тяжкие преступления — это умышленные преступления, где санкция статьи не свыше шести лет наказания лишения свободы, а также преступления, которые совершены по неосторожности, за которые предусмотрено наказание на срок свыше двух лет. Например, ч.1,2 ст. 339 (Хулиганство), ч.1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств), ч.1,2 ст. 205 (Кража), ч.2 ст. 209 (Мошенничество), ст. 144 (Причинение смерти по неосторожности).

Тяжкие преступления. Это та категория, максимальное наказание по которой — двенадцать лет лишения свободы. К ним можно отнести ч.1 ст. 207 (Разбой), ч.1 ст. 291 (Захват заложника), ч.1 ст. 167 (Насильственные действия сексуального характера), ч.1 ст. 166 (Изнасилование)…

Особо тяжкие преступления — это те преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или смертной казни. Например, ст. 289 (Акт терроризма), ст. 293 (Массовые беспорядки), ст. 139 (Убийство), ч.3 ст. 430 (Получение взятки), ч.3, 4, 5 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств).

От чего зависит, отправят ли человека в СИЗО на время следствия?

Самая суровая мера пресечения — заключение под стражу. Первоначально эту меру применяют на два месяца, а затем она продлевается с санкции прокурора. Максимально во время предварительного расследования человек, обвиняемый в тяжких и особо тяжких преступлениях, может находиться в СИЗО 1,5 года, а по менее тяжкому преступлению — 6 месяцев.

Помимо заключения человека под стражу, есть и альтернативные меры: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, передача лица, на которое распространяется статус военнослужащего, под наблюдение командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под присмотр, залог и домашний арест.

При избрании меры пресечения важно несколько моментов: к какой категории относится преступление, какова личность обвиняемого, как он себя ведет после преступления.

Если посмотреть на практику, обвиняемые по особо тяжким преступлениям чаще всего заключаются под стражу до суда. Рассчитывать на домашний арест, выход на свободу под залог или личное поручительство можно, но шансов не так много. Например, несколько фигурантов по «делу медиков», обвиняемых по ч.3 ст. 430 (Получение взятки в особо крупном размере) сперва были заключены под стражу, а затем им до суда изменили меру пресечения на домашний арест.





Что касается тяжких преступлений, обвиняемый по этой категории, скорее всего, также будет заключен под стражу. Хотя есть примеры, когда применялся домашний арест или подписка о невыезде. В законе нет запрета, по которому обвиняемый не мог бы рассчитывать на домашний арест или выход на свободу под поручительство. Последнее слово остается за прокурором.

К обвиняемому по менее тяжкому преступлению могут применить различные меры пресечения, все зависит от самого преступления. Фигуранта могут отправить за решетку или под домашний арест, или отпустить под подписку о невыезде.

Обвиняемого в менее тяжком преступлении могут отпустить на свободу под залог (хотя в практике такое случается редко). Сумма залога должна быть не менее 100 базовых величин (сейчас 2550 рублей).

Так же редко, как залог, встречается и личное поручительство. Поручителями обязаны быть люди, как минимум двое, заслуживающие доверия: известные актеры, политики, бизнесмены, спортсмены. В случае, если человек выйдет на свободу и снова нарушит закон, суд с каждого поручителя может взыскать от 100 до 500 базовых величин. При поручительстве обвиняемому могут запретить выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей и разрешить встречи только с адвокатом.

Тех, кто совершил преступление, не представляющее большой общественной опасности, в СИЗО не отправляют.

Сколько обвиняемых заключалось под стражу?

В 2018 году под стражу заключались 11 640 человек (около 25%), под домашний арест — 515 человек (1,1%), под залог — 157 человек (0,3%). По делам о коррупционных преступлениях под стражу заключались 378 обвиняемых (подозреваемых) (46,1%), а по экономическим — 52 обвиняемых (подозреваемых) (14,3%).

Как можно смягчить наказание?

Как отмечает адвокат Сергей Буякевич, нет такой формулы, по которой обвиняемый заранее сможет просчитать исход судебного процесса. Например, если он напишет явку с повинной, погасит ущерб, признает вину — это не может на 100% гарантировать, что его приговорят к минимальному наказанию. В совещательной комнате суд в совокупности оценивает все доказательства, различные обстоятельства, личность фигуранта, материалы уголовного дела и исходя из этого выносит приговор.

Однако в УК (ст.63) прописано, какие обстоятельства могут смягчить наказание:

Явка с повинной. Она должна быть написана до того, как человек узнает, что является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Даже явку с повинной суд должен будет оценить: не является ли она вынужденной, насколько человек добровольно ее написал.

Чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении.

Активное способствование выявлению преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем.

Добровольное возмещение ущерба, уплата дохода, полученного преступным путем. Человек может не признавать вину, но погасить ущерб. Некоторые обвиняемые по экономическим делам, как люди бизнеса, просчитывают свои потери и приходят к выводу, что проще возместить ущерб, выйти на свободу и обратиться в следственный орган с ходатайством о применении ст. 88 Прим. (Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием). И дальше продолжать работать.

Оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления.

Наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка.

Совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств. Например, человек украл продукты в магазине, потому что его детям нечего есть.

Совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости.

Совершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего.

Совершение преступления беременной женщиной, престарелым лицом.





Но суд по своему усмотрению может признать смягчающими ответственность и другие обстоятельства, которые не перечислены в Уголовном кодексе.

Что, наоборот, усугубляет ситуацию?

В УК перечислены обстоятельства, отягчающие ответственность (ст. 64)

Если преступление совершил человек, который уже был судим, но не истекли сроки давности либо не погашена (не снята) судимость.

Совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии.

Совершение преступления в отношении беременной женщины.

Совершение преступления общеопасным способом, с особой жестокостью или издевательством.

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного.

Если жертвой преступления стал человек или его близкие в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга (например, милиционер).

Совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды.

Совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией.

Совершение преступления лицом, нарушившим принятую им присягу или профессиональную клятву.

Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Однако суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим.





— И орган уголовного преследования, и суд в соответствии со ст. 16 УК обязаны руководствоваться принципом презумпции невиновности, в соответствии с которым лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана и не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а орган уголовного преследования, суд не вправе перелагать обязанность доказывания на него. Сомнения в обоснованности предъявленного обвинения толкуются в пользу обвиняемого, и приговор не может быть основан на предположении, — говорит адвокат Сергей Буякевич, управляющий партнер адвокатского бюро «Право и спорт». — Лишь в спортивном праве существует понятие «презумпция виновности», когда на спортсмена, изобличенного в применении допинга, возлагается обязанность доказать отсутствие умысла на попадание в его организм запрещенных веществ.