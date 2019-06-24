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Заготовка кормов на первом плане

25.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Заготовка кормов на первом плане
Вслед за многолетними травами в закрома сельхозпредприятий закладывается зерносенаж. Объем работы большой, так как нужно быстро всё успеть, чтобы приступить к уборке рапса. Да и озимый ячмень уже на подходе.
По состоянию на 24 июня в среднем по району заготовлено 7,17 центнера кормовых единиц на условную голову. Тон по этому показателю пока задаёт КСУП «Видиборский», где имеют более 10 центнеров кормовых единиц. В связи с этим начальник отдела организации производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Олег Блажевич вручил Благодарственное письмо районного
профсоюза работников агропромышленного комплекса механизатору Владимиру Яворскому.
– В этом году мы нацеливаемся получить не менее 30 центнеров кормовых единиц, – рассказывает директор КСУП «Видиборский» Сергей ПАШКЕВИЧ. – Даже с учётом того, что у нас после слияния с КСУП «Дубайский» добавилось поголовья, мы в «плюсе» – в это время в прошлом году мы имели на 2,34 центнера кормовых единиц меньше. Большие планы у нас по кукурузе. Факт – ранние апрельские посевы выглядят намного хуже, чем поздние. На последние приятно посмотреть – ровные высокие поля. И цвет листьев радует глаз.
Всего в хозяйстве заготовили 8700 тонн сенажа и 2500 тонн зерносенажа.
Александр НИКИФОРЕНКО
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Вслед за многолетними травами в закрома сельхозпредприятий закладывается зерносенаж. Объем работы большой, так как нужно быстро всё успеть, чтобы приступить
 
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