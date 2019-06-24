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План праздничных мероприятий 28 июня и 3 июля 2019 в Осиповичском районе

25.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости страны и Дню города

28 июня — День освобождения Осиповичского района:

— 10.00, военный полигон «Репище» — торжественное открытие памятного знака на месте сожженной немецко-фашистскими захватчиками деревни Репище (отправление автобуса с центральной площади города в 9.00);

— 11.00, мемориальный комплекс в урочище Рассоха — торжественный митинг, праздничный концерт;

— 12.00, мемориальный комплекс в д. Брицаловичи — митинг, концерт «Никогда не забудем» концерт (отправление автобуса с центральной площади города в 11.00).

3 июля — День Республики, День города:

 — 11.00, площадь Ленина — торжественный митинг, парад военной техники, праздничное шествие колонн;

— 12.00,  мемориальный комплекс « Аллея героев» — возложение цветов к мемориалу;

— с 11.00, центральный парк города — выставка военной и техники МЧС, аттракционы, работа спортивных, игровых и других площадок, праздничная торговля, «Город мастеров», катание на лошадях, солдатская каша, уха;

— 12.30 — тематическая программа «Мая Радзіма — Беларусь» (выступление творческих коллективов, награждение победителей районного конкурса  «С любовью к моему городу»);

— 14.00 — программа «Мой горад! Я з табою назаўжды…»;

— 19.00 — выступление рок-группы «Parovoz band»;

— 20.00 — праздничная дискотека;

— 22.55 — республиканская акция «Споем гимн вместе»;

— 23.00 — праздничный фейерверк.

 
 
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ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости страны и Дню города 28...
 
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