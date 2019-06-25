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В Беларуси появилось второе «дело медиков»

26.06.2019 10:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что за пять месяцев этого года количество зарегистрированных коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 23 %.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Алексей Стук, выступая перед журналистами в Национальном пресс-центре.

Он рассказал, что в этом году сократилось не только количество преступлений в сфере коррупции (с 1107 до 754), но и число лиц, совершивших такие преступления с 439 до 416, а также число фактов получения (с 516 до 373) и дачи взяток (с 180 до 83), должностных хищений (с 248 до 198).

Представитель Генпрокуратуры рассказал, что в 2018 году вскрыты масштабные криминальные схемы в системах транспорта, здравоохранения, торговли, предоставления услуг, промышленности, строительства. В этом году в Минский городской суд направлено уже второе «дело медиков», по которому проходит 21 обвиняемый, 8 из которых работники сферы здравоохранения.

Также стало известно, что идет следствие по коррупционному делу, по которому задержаны бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин и генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов.
 
В мае БДГ сообщала о том, что Генеральная прокуратура Беларуси внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». Одним из нововведений, на котором настаивает ведомство, будет введение ответственности для юридических лиц, в чьих интересах даются взятки.
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что за пять месяцев этого года количество зарегистрированных коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным...
 
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