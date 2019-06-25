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Умер редактор «Газеты Слонімскай» Виктор Володощук
26.06.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 62-м году жизни после тяжелой болезни умер основатель и главный редактор «Газеты Слонимской», член правления Ассоциации издателей региональной прессы Виктор Володощук,
О месте и времени похорон будет сообщено позже.
TUT.BY выражает соболезнование родным и близким Виктора Володощука.
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После тяжелой болезни умер основатель и главный редактор «Газеты Слонимской», член правления Ассоциации издателей региональной прессы Виктор Володощук.
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