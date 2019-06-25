Умер редактор «Газеты Слонімскай» Виктор Володощук

Источник материала: Tut.by

На 62-м году жизни после тяжелой болезни умер основатель и главный редактор «Газеты Слонимской», член правления Ассоциации издателей региональной прессы Виктор Володощук, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Фото: svaboda.org

Виктор Володощук многие годы бессменно руководил негосударственным изданием в Слониме.

О месте и времени похорон будет сообщено позже.

TUT.BY выражает соболезнование родным и близким Виктора Володощука.