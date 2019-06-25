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Итоги дела «мозырского живодера»: жертвами стали 10 котят, мужчину будут лечить
26.06.2019 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре завершено расследование дела в отношении 28-летнего местного жителя, который причинял увечья котам и снимал это на видео. Эксперты решили, что ему требуется лечение в условиях психиатрического стационара,
История, напомним, началась в августе 2018-го, когда российские волонтеры
И вот выводы следствия: 28-летний житель Мозыря действительно издевался над котами. В июле и августе 2018-го он находил объявления о бесплатной передаче котят в добрые руки.
«Подаренного котенка он приносил в свою квартиру, где совершал различные действия, приводившие к его мучительной гибели. Причинение увечий мужчина фиксировал с помощью фото- и видеосъемки. Всего установлено 10 фактов издевательств над котятами», сообщает СК.
При изучении записей следователи отметили обстановку комнаты и орудие преступления. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого нашли предметы с видеозаписей. Несмотря на уборку в квартире, из щели в полу получилось изъять следы крови, и эксперты подтвердили — это кошачья.
В отношении мужчины была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что у него — психическое заболевание, и в тот момент не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
Экспертная комиссия пришла к выводу о необходимости его лечения в условиях психиатрического стационара.
С учетом заболевания мужчины его действия квалифицированы как «совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч.1, 2 ст. 339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животным, повлекшие его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, совершенное повторно)».
Материалы уже переданы прокурору для направления в суд.
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Специалисты диагностировали у него психическое заболевание. Однако следователи собрали доказательства его вины.
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