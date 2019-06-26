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На брестской «колхозке» начали продавать малину и вишню

27.06.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На центральном брестском рынке появилась в продаже домашняя вишня и малина, пишет «Брестская газета».


Фото: Ирина Шатило

Пол-литра садовой малины продают по 2 рубля. Лесной малины на «Брестском рынке» пока нет.


Фото: Ирина Шатило

Появилась на «колхозке» и вишня. 26 июня за килограмм ягоды просили 2,5−3 рубля.

 
 
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