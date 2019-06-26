На брестской «колхозке» начали продавать малину и вишню

Источник материала: Tut.by

На центральном брестском рынке появилась в продаже домашняя вишня и малина, пишет «Брестская газета».



Фото: Ирина Шатило

Пол-литра садовой малины продают по 2 рубля. Лесной малины на «Брестском рынке» пока нет.



Фото: Ирина Шатило

Появилась на «колхозке» и вишня. 26 июня за килограмм ягоды просили 2,5−3 рубля.