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В общественном транспорте Гомеля пассажиры изнывают от жары и духоты. Когда появятся кондиционеры?

27.06.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом автобусы в Гомеле превращаются в баню на колесах: ездить на дальние расстояния практически невозможно, открытые окна и люки на крышах не спасают от изнуряющей жары, пишут «Сильные новости». А жара в последние несколько недель в Гомеле установилась небывалая — побиты многолетние температурные рекорды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Особенно тяжело высокие температуры переносятся в общественном транспорте: например, 22 июня в пригородном автобусе 12-летняя девочка упала в обморок от духоты.

«Мы ехали на дачу в автобусе Гомель-Крупец, автобус был полный, пришлось стоять. Было очень душно, несмотря на открытые окна. Через двадцать пять минут, когда мы подъезжали к своей остановке, моей дочери стало плохо. Она стояла сзади меня, поэтому я не сразу заметила, как ребенок падает. Услышала из-за спины резкий возглас женщины: „Ой, девочке плохо!“, обернулась — и вижу, как Таня съехала вниз и упала в обморок. Я быстро облила ее, дала попить прохладной воды, ей уступили место, кто-то из пассажиров даже дал мятную конфету. Девочке полегчало. Ездить в наших автобусах летом невозможно, особенно на дальние расстояния! Нужно установить кондиционеры, открытых окон недостаточно», — рассказывает гомельчанка Елена.

В Минске в этом году уже появились автобусы с кондиционерами: к салонам решили применить те же нормы, что и к кабинам водителей — когда там +20°С, водитель включает кондиционер. Когда подобных автобусов ждать в Гомеле?

«У нас примерно 25−30 автобусов с кондиционерами, но они работают на междугородних и международных маршрутах, проезд стоя там запрещен. Транспорт городских маршрутов не оборудован кондиционерами. Да, поступает много жалоб от пассажиров. Но мы ничего не можем с этим сделать: какие выделяет нам автобусы государство, такие мы и закупаем», — рассказали в автобусном парке № 1.

«У нас в автопарке нет автобусов с кондиционерами. Они не предусмотрены заводом-изготовителем. Летом, конечно, много жалоб от гомельчан относительно жары и духоты в автобусах — но ничего на данный момент с этим сделать мы не можем», — поясняют в автобусном парке № 6.

Судя по комментариям, ездить в кондиционированных салонах общественного транспорта гомельчанам придется еще нескоро.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Особенно тяжело жара переносится в общественном транспорте: например, 22 июня в пригородном автобусе 12-летняя девочка упала в обморок от духоты.
 
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