Источник материала: Единство

21 июня в кинотеатре «Юность» было многолюдно и весело. ГУО «Лошницкая детская школа искусств» провела детскую развлекательную танцевальную программу «Озорная дискотека» для воспитанников детского сада ГУО «Лошницкий ясли–сад Борисовского района».

Украсили праздник клоуны Бим и Бом. Дискотека началась с разминки: малышам показывали танцевальные движения, а дети с удовольствием повторяли их. Ребята весело проводили время: соревновались в различных конкурсах, играли в игры, разгадывали загадки и танцевали.

Известно всем, где танцы, там никогда не бывает скуки, и танцевать с друзьями – всегда здорово!