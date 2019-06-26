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Озорная дискотека

27.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

21 июня в кинотеатре «Юность» было многолюдно и весело. ГУО «Лошницкая детская школа искусств» провела детскую развлекательную танцевальную программу «Озорная дискотека» для воспитанников детского сада ГУО «Лошницкий ясли–сад Борисовского района».

Украсили праздник клоуны Бим и Бом. Дискотека началась с разминки: малышам показывали танцевальные движения, а дети с удовольствием повторяли их. Ребята весело проводили время: соревновались в различных конкурсах, играли в игры, разгадывали загадки и танцевали.

Известно всем, где танцы, там никогда не бывает скуки, и танцевать с друзьями – всегда здорово!

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
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Удивительное время года – лето. Дискотека – одно из самых важных праздничных событий для детей.
 
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