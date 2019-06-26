29 июня пройдет шествие молодоженов

Источник материала: Единство

Торжественные мероприятия в этот день начнутся с 09:30 у памятника «Жертвам фашизма» на улице Чапаева.

В 10:00 на центральной площади состоится торжественное открытие праздника.

По предварительной информации, праздник начнется с шествия молодоженов в 10:00. Обязательное условие для участия — свадебное платье.

К участию приглашаются все желающие молодожены. Накануне шествия, 28 июня, будет проводиться оргсобрание на центральной площади в Борисове в 18:30. Там будет возможность узнать все подробности мероприятия.