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29 июня пройдет шествие молодоженов

27.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Торжественные мероприятия в этот день начнутся с 09:30 у памятника «Жертвам фашизма» на улице Чапаева.

В 10:00 на центральной площади состоится торжественное открытие праздника.

По предварительной информации, праздник начнется с шествия молодоженов в 10:00. Обязательное условие для участия — свадебное платье.

К участию приглашаются все желающие молодожены. Накануне шествия, 28 июня, будет проводиться оргсобрание на центральной площади в Борисове в 18:30. Там будет возможность узнать все подробности мероприятия.

https://vborisove.by/archives/48430

 
 
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29 июня в рамках праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Беларусь и города Борисова от немецко-фашистских захватчиков пройдет шествие...
 
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