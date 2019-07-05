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Витеблян приглашают на уборку возле бывшей синагоги на улице Революционной
06.07.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 июля Витебск отпразднует 132-летие со дня рождения Марка Шагала. На улице Революционной волонтеры наведут порядок возле бывшей Большой Любавичской синагоги — ее, возможно, посещал отец художника. На акцию приглашают всех неравнодушных, кому интересна витебская история.
— Эту акцию мы планировали еще в 2015 году, но по разным причинам она состоится только сейчас, — рассказал TUT.BY Владимир Булавский, координатор платформы «Віцебск для мяне». — Краеведы и историки разработали специальную информационную табличку, текст для которой написал Константин Карпекин, фото и вариант первоначального вида синагоги сделал Виктор Борисенков, а дизайн — Дмитрий Лось. К сожалению, пока бывшая синагога не включена в государственный список историко-культурного наследия Беларуси, но этой акцией мы хотим обратить внимание на памятник истории и архитектуры не только городских властей, но и жителей Витебска, чтобы повысить интерес к нашему прошлому.
Платформа «Віцебск для мяне» проводит эту акцию при поддержке горисполкома и Музея Марка Шагала.
Кирпичное здание синагоги построили в начале ХХ века. В то время в Витебске было более полусотни синагог: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения города. Есть данные, что этот храм посещал отец Марка Шагала, семья художника жила на соседней Покровской улице.
В 1923 году Большую Любавичскую синагогу закрыли, в здании поместился аэроклуб, потом здесь был Дом культуры, и в конце концов склады. Сегодня бывший дом молитвы заброшен и находится в аварийном состоянии: сохранились только стены и фасад, частично — перекрытия.
«Сделан проект реставрации здания, ведутся строительные работы по его восстановлению. Однако вопрос о возвращении ему первоначального функционального назначения не ставится, здесь опять планируется разместить учреждение культуры. Жаль, ибо во времена, когда Витебску возвращается его подлинная история, этому памятнику также должно быть возвращено должное», — так в 2004 году писала про это культовое здание известный историк Людмила Хмельницкая.
Однако реставрационные работы остановились, и остатки единственной в городе аутентичной синагоги продолжают разрушаться.
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7 июля Витебск отпразднует 132-летие со дня рождения Марка Шагала. На улице Революционной волонтеры наведут порядок возле бывшей Большой Любавичской синагоги - ее,...
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