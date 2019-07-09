Шанс на чудо: выжить вопреки всему

Источник материала: Единство

За прошедшие 13 лет на их с мужем долю выпало столько страданий, что хватило бы не на одну жизнь:

в 2005-м Ирина родила долгожданного первенца — дочь, но девочка практически сразу же умерла. Через два года в следующую беременность Ирину уже усиленно наблюдали генетики, и все складывалось хорошо, но родившийся мальчик прожил всего два часа.

И все же они с мужем не отчаялись и верили в удачный исход. Надежда появилась, когда Ирина забеременела в шестой раз. Врачи нашего Борисовского роддома все девять месяцев внимательно наблюдали за пациенткой, да что там — наблюдали: по словам Ирины, чуть не на руках носили. Это Марина Томовна Добровольская, Елена Анатольевна Кленицкая, которых Ира называет «вторыми мамами». И чудо свершилось — в 2013 году родилась девочка, которую спасли борисовские медики. Спасли, потому что шея малышки была четыре раза обмотана пуповиной. И если бы не вовремя принятое врачами решение об операции кесарево сечение, исход был бы опять трагичным. Но, к счастью, этого не произошло. Первая дочка, которую назвали Женей в честь героини популярного тогда сериала «Сваты», радовала каждый день родителей и бабушек-дедушек.

Знакомые тогда говорили светящейся от счастья Ирине: «У тебя даже глаза улыбаются!»

Прошло несколько лет, и Ирина с мужем начали подумывать о втором ребенке. Уж очень хотелось, чтобы в семье звенело как можно больше детских голосов.

Вскоре Ирина забеременела, осложнений не наблюдалось. К тому же УЗИ показало, что будет мальчик, и супруги с нетерпением ждали наследника. Никто и не предполагал, что впереди их ожидают страшные месяцы…

4 июля прошлого года у Ирины начались схватки. После осмотра вердикт дежуривших в роддоме Татьяны Алексеевны Бессоновой и Валентины Ивановны Кулешовой был однозначным: «Срочно готовим операцию!»

Ирине сделали эпидуральную анестезию, и потому она не проваливалась в полное забытье. Хорошо помнит громкий крик новорожденного и радость: свершилось, родился сыночек! Но по серьезным сосредоточенным лицам врачей, склонившихся над ней, Ирина поняла: происходит что-то экстраординарное.

Запомнились последние слова докторов перед наркозом: «Сильное маточное кровотечение, нужно удалять матку». Тот кошмарный сон, приснившийся ей однажды, начал сбываться с пугающей точностью…

Ирина очнулась в реанимации в окружении приборов, аппаратов, капельниц и докторов. Ничем хорошим они порадовать не смогли: острая ишемия всех органов, гемоглобин падает даже после постоянных переливаний крови.

Позже, после очередного переливания крови, диагноз только осложнился: иммуногемолиз. И как следствие — почти полный отказ всех органов. Это был почти приговор.

Но молодой организм боролся изо всех сил. Никто не мог предположить еще более худшего развития событий, но опытный узист Ольга Владимировна Канашевская на очередном обследовании обнаружила огромный, ходивший «ходуном» тромб под нижней полой веной. Он мог в любую секунду оторваться от стенок сосуда, и спасения от него не видели даже лучшие, опытные доктора, вызванные на консилиум из Минска. Операция была бесполезна.

Ирину нельзя было даже транспортировать, полностью запрещалось вставать, ходить, резко двигаться. Врачи отводили глаза, и только кто-то один отважился сказать: «Не бойся. Если ЭТО произойдет, все случится быстро и без боли, в одну секунду».

— Я не жила, — вспоминает Ирина, — я продиралась сквозь время и боль… Подруга принесла собственноручно вышитую и освященную икону Николая Чудотворца, и я почти не выпускала ее из рук, моля о помощи.

Самым невыносимым было видеть страдающие глаза родных, которые, приходя к ней в палату фактически прощаться, держались из последних сил.

Даже маленькая пятилетняя Женечка однажды сказала бабушке: «Я видела, как мама заплакала, увидев меня. Мне тоже так хотелось поплакать, но я знаю: надо держаться, иначе маме хуже станет…»

В чудо выздоровления Ирины не верил почти никто. Но оно, вопреки всем прогнозам, свершилось. На очередном обследовании узист глазам не поверила: тромб начал уменьшаться в размерах, буквально усыхать!

Примчавшиеся на консилиум медицинские светила от изумления только руками разводили, ничего подобного в их практике не случалось. Ирину без конца обследовали, но факт оставался фактом: тромб уменьшался. В очередной раз посмотрев ее на УЗИ, врач из Боровлян пришла к выводу: «Тромб рассосался, девочку пора выписывать домой!»

Не существует таких слов, которые бы точно передали радость Ирины, ее родных и врачей. Но борисовская врач-узист поставила под сомнение диагноз коллеги и еще раз решила обследовать пациентку. Ее опасения оказались ненапрасными: тромб был, но стал тонким, как волосок, и обнаружить его почти не представлялось возможным. Значило это одно — Ирине нужно продолжать медикаментозное лечение.

Ее перевезли в областную больницу в Боровляны. И уже здесь ей сказали: «Хватит лежать, надо постепенно расхаживаться».

От долгого постельного режима мышцы на ногах почти атрофировались и не слушались, каждый шаг давался с огромным трудом.

— Это было больно и радостно одновременно, — вспоминает Ирина, — я чувствовала себя маленьким ребенком, который учится ходить. А когда врачи порекомендовали выходить на улицу, плакала от счастья и радовалась каждой травинке, листочку на дереве, цветам на клумбе, ветерку. Я смотрела на людей и думала: «Какие же вы счастливые, здоровые, и, наверное, даже не понимаете своего счастья!»

Вскоре Ирину выписали домой, где ее ждала большая семья: дети и муж, родители, сестра, племянники.

Наконец-то началась обычная жизнь.

Впрочем, обычной жизнь уже никогда не станет, потому что Ирина Барановская научилась ее чувствовать и ценить совсем по-другому.

— Как вам лучше сказать, — задумывается она, — жизнь — драгоценна, хрупка и непредсказуема. Каждый прожитый день – это не тягость бытия, а бесценный подарок, который многие даже не воспринимают – мол, так и должно быть.

Каждый раз, когда вы начинаете нервничать из-за ерунды, жалуетесь на тяжелую жизнь, вспомните о тех, кого одолевают перечеркивающие всю жизнь проблемы. Проблемы, от которых невозможно убежать, спрятаться или перенести на завтра. И поблагодарите судьбу, что ваши проблемы, по сути, не стоят выеденного яйца. Ведь решить можно все, за исключением смерти. Просто помните об этом.

А еще я бесконечно благодарна нашим борисовским врачам, главному врачу роддома А.В. Шипуло, медсестрам, нянечкам, которые воспринимали мою беду как свою собственную и сделали все возможное и невозможное, чтобы вернуть меня к жизни. Я живу, благодаря им и Богу, и это главное!

Вера ПРОТАСЕВИЧ