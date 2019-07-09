Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел глава района Андрей Горбачев. Принято и рассмотрено 8 обращений, причем 5 из них до приема. Поступившие вопросы касались оказания помощи в решении социальных и бытовых проблем, содействия в выделении земельных участков, получения юридической консультации. Один гражданин выразил несогласие с постановлением суда об административном правонарушении.

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, подробно разъяснены положения законодательства и чем могут помочь местные органы власти в каждом конкретном случае, совместно с гражданами и присутствующими на приеме руководителями отделов и служб райисполкома намечены пути решения возникших проблем.









