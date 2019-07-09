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Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение

10.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня в районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел глава района Андрей Горбачев. Принято и рассмотрено 8 обращений, причем 5 из них до приема. Поступившие вопросы касались оказания помощи в решении социальных и бытовых проблем, содействия в выделении земельных участков, получения юридической консультации. Один гражданин выразил несогласие с постановлением суда об административном правонарушении.

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, подробно разъяснены положения законодательства и чем могут помочь местные органы власти в каждом конкретном случае, совместно с гражданами и присутствующими на приеме руководителями отделов и служб райисполкома намечены пути решения возникших проблем.

Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение
Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение
Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение
Состоялся прием граждан. Глава района Андрей Горбачев детально рассмотрел каждое обращение

 
 
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Сегодня в районном исполнительном комитете состоялся прием граждан по личным вопросам, который провел глава района Андрей Горбачев. Принято и...
 
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