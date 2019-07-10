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Вопросы выполнения Директивы №1 рассмотрели в Борисовском райисполкоме

11.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С основным докладом перед присутствующими выступила заместитель председателя райисполкома А.Ф. Копикова.
Она отметила, что вопросы укрепления общественной безопасности и дисциплины, охрана жизни и здоровья людей находятся под пристальным вниманием райисполкома.
Так, например, предупреждение алкоголизации населения остается одним из приоритетных направлений в деятельности органов профилактики. На учет РУВД в 2018 г. поставлено 497 нарушений, связанных с самогоноварением. Всего изъято и уничтожено 508 литров самогона и 3665 литров браги. Кроме того, изъято и уничтожено 26 самогонных аппаратов. В лечебно-трудовые профилактории направлено 128 хронических алкоголиков.
Предпринимаемые профилактические меры РУВД не позволили сократить число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, количество которых выросло с 27 до 50. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось с 5 до 9, среди которых 5 убийств и 4 факта причинения тяжких телесных повреждений.
В 2018 г. на территории района совершено 63 учетных дорожно-транспортных происшествия (2017 г. — 89), в результате которых 8 человек погибли, 62 получили ранения различных степеней тяжести.
С целью предупреждения возможных возгораний и других чрезвычайных ситуаций в 2018 году Борисовским ГРОЧС проведены проверки и мониторинги противопожарного состояния на 231 объекте с массовым и круглосуточным пребыванием людей. В ходе осуществления данных мероприятий было выявлено более 1260 нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, рекомендованных к устранению.
Не остается без внимания вопрос соблюдения безопасности на водах. Решением Борисовского райисполкома определено 8 зон массового отдыха населения на водных объектах. Общественный порядок в зонах массового отдыха населения на водных объектах обеспечивался путем дежурства и патрулирований силами сотрудников Борисовского РУВД, которыми выявлено 136 административных правонарушений.
С целью профилактики суицидов в Борисовском районе в психоневрологическом диспансере УЗ «Борисовская ЦРБ» функционирует психологический кабинет с двухсменным режимом работы. Психологические кабинеты также созданы и укомплектованы специалистами в УЗ «Борисовская ЦРБ», УЗ «Борисовский родильный дом», УЗ «Борисовская инфекционная больница».
Системная работа Борисовского райисполкома, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, организаций региона по укреплению общественной безопасности и дисциплины способствовала снижению числа случаев гибели и травматизма людей. Однако достичь снижения в 2018 г. гибели людей от внешних причин по отношению к 2017 году не удалось. Так, число погибших в 2018 году составило 113 человек. Порядка 70% от числа погибших от внешних причин — это граждане трудоспособного возраста. За январь — март 2019 г. число погибших составило 23 человека.
Суициды
В результате проводимой в регионе работы по профилактике суицидального поведения населения количество суицидов в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 8 случаев (с 40 до 32). На момент смерти в состоянии алкогольного опьянения находилось 16 человек, или 50%.
Отравления алкоголем
Число умерших в результате случайных отравлений алкоголем в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось незначительно — на 4% (с 25 до 24 человек).
Дорожно-транспортные происшествия
В 2018 году количество погибших в результате ДТП по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 46,7%. С участием пешеходов в 2018 году произошло 22 ДТП, в которых 3 пешехода погибли, 19 получили ранения, 12 ДТП по вине пешеходов.
Пожары
За 2018 год на территории района зарегистрировано 158 пожаров, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Впервые за 8 последних лет отмечается ухудшение обстановки в области обеспечения пожарной безопасности. Так, в 2018 году количество погибших в пожарах по сравнению с 2017 г. увеличилось на 337,5% (с 8 до 27 человек). На момент смерти в состоянии алкогольного опьянения находилось 23 человека, или 85,2% от погибших в пожаре. Наибольшее количество пожаров в районе произошло в жилом секторе — 145 пожаров.
Гибель людей на воде
В 2018 году количество погибших на воде по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 38,5% (с 13 до 8 человек). Основной причиной гибели на водах взрослых в последние 5 лет по-прежнему остается нарушение ими Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, а именно — нахождение в водоемах или у воды в большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения.
Убийства
В 2018 году количество убийств по сравнению с 2017 г. увеличилось на 216,7% (с 6 до 13 человек).
По оконченным уголовным делам установлено, что в основном преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения. Так, 75% подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения, потерпевшие — 53,8%. Подавляющее большинство умышленных убийств совершается на семейно-бытовой почве, а это, как правило, в домах и квартирах.
Производственный травматизм
В районе за 2018 год произошло 20 тяжелых несчастных случаев на производстве, случаев производственного травматизма со смертельным исходом — 1. За первый квартал 2019 г. произошло 4 несчастных случая с тяжелыми последствиями на производстве. По результатам специального расследования несчастных случаев на производстве за 2018 год вина нанимателя имеется в 13 случаях (65%).
С содокладами по теме выступили руководители ГРОЧС, правоохранительных органов и ПНД.
Подытоживая заседание, Г.И. Денгалев подчеркнул, что обеспечение безопасности и здоровья граждан в быту и на производстве было, есть и будет важнейшей задачей для руководителей предприятий и организаций региона. Этот вопрос находится на постоянном контроле, рассматривается на заседании рай-исполкома, обсуждается на оперативных совещаниях.

 
 
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Руководителям предприятий и организаций региона необходимо выстроить четкую дисциплину и систему контроля над соблюдением требований охраны труда. Такую задачу...
 
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