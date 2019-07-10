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БЖД назначила дополнительный поезд в Вильнюс

11.07.2019 11:30 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

БЖД назначила дополнительный поезд в Вильнюс
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительный дневной поезд между Минском и Вильнюсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

"В целях удовлетворения повышенного спроса пассажиров на проезд между столицами Беларуси и Литвы Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд международных линий №809/810 Минск - Вильнюс. Состав будет курсировать до 31 августа в дневное время один раз в неделю по субботам. В пути следования поезд делает остановки по станциям Молодечно, Сморгонь и Гудогай", - рассказали в БЖД.

Поезд №809 Минск - Вильнюс отправляется из Минска в 13:50 и прибывает в Вильнюс в 17:00. Обратно в Минск он отправляется в 12:40 и прибывает в 15:50.

Пограничный и таможенный контроль на территории Беларуси пассажиры проходят на станции Гудогай, а на территории Литвы - в терминале станции Вильнюс.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила дополнительный дневной поезд между Минском и Вильнюсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре...
 
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